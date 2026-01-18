Тело четырехлетнего ребенка нашли в бассейне спорткомплекса в Приамурье
В бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса в Белогорске утонул четырёхлетний ребёнок. Об этом сообщили в Telegram-канале «Прокуратура Амурской области».
Предварительная информация свидетельствует, что вечером 17 января мальчик находился в сауне комплекса вместе с членами своей семьи. Через некоторое время его тело обнаружили в воде без признаков жизни.
Правоохранительные органы уже начали работу по установлению всех обстоятельств трагедии. Прокуратура области взяла дело на особый контроль.
Надзорное ведомство намерено тщательно проверить исполнение законодательства о безопасности несовершеннолетних в местах отдыха и установить, были ли созданы условия для их безопасного пребывания в физкультурно-оздоровительном комплексе.
