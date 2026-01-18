Гинеколог оставила инструмент в теле россиянки: женщину экстренно прооперировали
Гинеколог оставила внутри пациентки щёточку-ёршик. Из-за сильных болей женщину пришлось экстренно прооперировать. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
32-летняя россиянка обратилась в частную клинику для профилактического гинекологического осмотра. В процессе обследования врач взяла у пациентки соскоб с шейки матки, используя пластиковый инструмент с металлической щёточкой-ёршиком на конце.
Вскоре после посещения клиники женщина почувствовала себя плохо: у неё поднялась температура и появились тянущие боли внизу живота. Испугавшись, она немедленно вернулась в клинику, где на УЗИ в её матке был обнаружен посторонний предмет. Врач предположила, что это контрацептив-спираль, однако пациентка никогда не делала такую процедуру.
После этого женщину экстренно госпитализировали в другую больницу для проведения операции. В ходе хирургического вмешательства выяснилось, что предыдущий гинеколог оставила внутри пациентки «ёршик» от использованного инструмента.
Представитель пострадавшей Юрий Кириленков заявил, что гинеколог не могла не заметить отломанный кусок инструмента, и предполагает, что врач намеренно умолчала об этом. Сейчас россиянка и её адвокат пытаются добиться компенсации от клиники и привлечения виновных к уголовной ответственности. Руководство клиники, в свою очередь, перекладывает вину на производителей инструмента, предлагая возместить лишь часть ущерба.
