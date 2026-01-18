Гинеколог оставила инструмент в теле россиянки: женщину экстренно прооперировали

18 января 2026, 10:06

Baza: Гинеколог оставила в теле пациентки щёточку-ёршик

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Гинеколог оставила внутри пациентки щёточку-ёршик. Из-за сильных болей женщину пришлось экстренно прооперировать. Об этом пишет Telegram-канал Baza.