17-летнюю россиянку 2,5 года удерживают в рабстве в Мексике
В Мексике уже 2,5 года удерживают в плену 17-летнюю россиянку. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Девушку похитили в 2023 году из школы на глазах у матери — неизвестные представились сотрудниками службы опеки. По данным следствия, за преступлением стоит Тихуанский картель, имеющий связи в органах власти.
Российские дипломаты пытались вызволить соотечественницу, но местные чиновники каждый раз препятствовали этому. В начале 2024 года консулу все же удалось увидеть школьницу в одном из госучреждений — она находилась в измененном состоянии сознания и была беременна.
Сейчас юная россиянка содержится в закрытом приюте для жертв трафика. Родителям отказывают в выдаче дочери, заявляя, что та сама не хочет возвращаться домой.
Семья бьют тревогу: через месяц девушке исполнится 18 лет, и после этого она может бесследно исчезнуть сетях преступного синдиката. Российская сторона не оставляет попытки спасти школьницу, несмотря на обвинения в насилии, которые местные чиновники выдвинули против ее матери, чтобы замедлить процесс.
Читайте также: