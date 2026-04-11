Более сотни мертвых дельфинов нашли на побережье Краснодарского края

Mash: 132 мертвых дельфинов нашли на побережье от Тамани до Сириуса
Фото: iStock/Nuture

Более сотни погибших дельфинов нашли на побережье Краснодарского края. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.



По его информации, на береговой линии от Тамани до Сириуса обнаружили 132 мертвых млекопитающих. Известно, что 82 из них погибли в первые десять дней апреля.

Специалисты центра «Дельфа» предполагают, что одной из основных причин массовой гибели животных стали рыболовные сети, которые представляют для них серьезную опасность. Дополнительную угрозу создают траулеры, работающие в море.

Подобные инциденты происходили в январе 2025 года в Крыму.

Ранее сообщалось, что ученые признали императорских пингвинов, обитающих в Антарктиде, вымирающим видом в связи с сокращением их популяции.

Лидия Пономарева

