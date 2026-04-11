Более сотни мертвых дельфинов нашли на побережье Краснодарского края
Более сотни погибших дельфинов нашли на побережье Краснодарского края.
По его информации, на береговой линии от Тамани до Сириуса обнаружили 132 мертвых млекопитающих. Известно, что 82 из них погибли в первые десять дней апреля.
Специалисты центра «Дельфа» предполагают, что одной из основных причин массовой гибели животных стали рыболовные сети, которые представляют для них серьезную опасность. Дополнительную угрозу создают траулеры, работающие в море.
Подобные инциденты происходили в январе 2025 года в Крыму.
Ранее сообщалось, что ученые признали императорских пингвинов, обитающих в Антарктиде, вымирающим видом в связи с сокращением их популяции.
Читайте также: