Мошенники выманили у 65-летнего москвича 30,7 млн после SMS о замене счётчика
В Москве мошенники выманили у 65-летнего пенсионера 30,7 млн рублей, начав схему с SMS о замене счётчика. Об этом сообщила столичная прокуратура.
Мужчина назвал код из SMS и договорился о визите специалиста, но сразу понял ошибку и прервал разговор. Затем начали поступать сообщения о взломе кабинета на «Госуслугах» с номером для связи.
Пострадавший позвонил по этому номеру: лжесотрудница Роскомнадзора заявила, что от его имени оформили доверенность на деньги и имущество. Аферистка сообщила о якобы предстоящем обыске. По её указанию пенсионер вышел из дома и сел в машину.
Позже с ним связались лжесиловики, которые велели записать голосовое обязательство о неразглашении, купить новый телефон и сим-карту, установить приложения для видеосвязи. Под влиянием мошенников мужчина снял деньги со счетов и за семь встреч передал курьерам более 30,7 млн рублей, называя кодовое слово. Когда звонившие перестали выходить на связь, пенсионер понял, что его обманули.
