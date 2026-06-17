17-летнюю туристку унесло со скалы в океан во время фотосессии
В Индонезии во время фотосессии на живописных скалах Аппараланг погибла 17-летняя девушка. Инцидент произошёл 7 июня в провинции Южный Сулавеси, сообщает портал Social Expat.
Элми Фебрианти приехала на отдых с семьёй и решила сделать снимки на фоне популярной прибрежной достопримечательности. Во время съёмки сильное течение унесло подростка в океан.
На поиски незамедлительно направили спасателей. Тело девушки обнаружили бездыханным в воде в тот же день.
Правоохранители начали проверку по заявлению родственников погибшей. Власти временно закрыли доступ в туристическую зону Аппараланг до выяснения обстоятельств случившегося. Тело передали семье.
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