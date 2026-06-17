17-летнюю туристку унесло со скалы в океан во время фотосессии

17 июня 2026, 20:26

Туристку унесло в океан со скалы во время фотосессии в Индонезии, она погибла

Фото: istockphoto/irabell

В Индонезии во время фотосессии на живописных скалах Аппараланг погибла 17-летняя девушка. Инцидент произошёл 7 июня в провинции Южный Сулавеси, сообщает портал Social Expat.