Мать пыталась спасти 7-летнего сына, прыгнувшего в реку, и утонула вместе с ним
В Англии мать и её семилетний сын утонули после того, как мальчик прыгнул в реку, а женщина попыталась его спасти. Об этом сообщает Daily Mail.
По словам очевидцев, ребёнок убежал от матери «за считанные секунды» и прыгнул в воду. Женщина немедленно бросилась за ним, но оба столкнулись с сильным течением и большой глубиной.
Один из свидетелей тоже прыгнул в реку, однако мощное течение не позволило ему удержать тонущих, и он выбрался на берег самостоятельно. Прибывшие экстренные службы извлекли женщину и мальчика из воды, но спасти их не удалось.
Столичная полиция Лондона заявила, что не находит в случившемся «ничего подозрительного». По итогам расследования инцидент признали трагической случайностью. Офицеры поблагодарили спасателей и обычных граждан, которые «сделали всё возможное в экстремально сложной ситуации».
Читайте также: