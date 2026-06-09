Школьница не умела плавать и утонула при катании на сапборде на Кубани

09 июня 2026, 14:03

SHOT: Неумеющая плавать школьница каталась на сапборде и утонула на Кубани

Фото: istockphoto/MaskaRad

В Краснодарском крае трагедией закончилась прогулка на сапборде для 14-летней школьницы. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.