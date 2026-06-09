Школьница не умела плавать и утонула при катании на сапборде на Кубани
В Краснодарском крае трагедией закончилась прогулка на сапборде для 14-летней школьницы. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Инцидент произошел на Круглом озере в Горячем Ключе. Девочка вместе с подругой взяла у взрослого знакомого сап и отправилась кататься, несмотря на запрещающие купание таблички — сезон еще не открыт.
Подростки сели на плавсредство без спасательных жилетов и страховки. Примерно через 35 метров оно перевернулось. Ни одна из девочек не умела плавать, и они начали тонуть. Очевидцам удалось вытащить из воды подругу погибшей, но вторую спасти не удалось.
Известно, что школьница училась во второй школе и занималась спортом. Прокуратура Краснодарского края проводит проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия.
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