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Школьница не умела плавать и утонула при катании на сапборде на Кубани

SHOT: Неумеющая плавать школьница каталась на сапборде и утонула на Кубани
Фото: istockphoto/MaskaRad

В Краснодарском крае трагедией закончилась прогулка на сапборде для 14-летней школьницы. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.



Инцидент произошел на Круглом озере в Горячем Ключе. Девочка вместе с подругой взяла у взрослого знакомого сап и отправилась кататься, несмотря на запрещающие купание таблички — сезон еще не открыт.

Подростки сели на плавсредство без спасательных жилетов и страховки. Примерно через 35 метров оно перевернулось. Ни одна из девочек не умела плавать, и они начали тонуть. Очевидцам удалось вытащить из воды подругу погибшей, но вторую спасти не удалось.

Известно, что школьница училась во второй школе и занималась спортом. Прокуратура Краснодарского края проводит проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия.

Никита Кротов

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