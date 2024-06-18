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В Сочи девушку унесло волной в открытое море, ее ищут второй день — видео

Baza: в Сочи девушку унесло волной в открытое море, ее ищут второй день — видео
18 июня 2024, 13:39
Фото: istockphoto/sergeyryzhov

Фото: istockphoto/sergeyryzhov

Волной в открытое море унесло девушку в Сочи. Как сообщает Telegram-канал Baza, ее ищут второй день.
Известно, что 20-летняя пропавшая вышла к пляжу «Ривьера» во время шторма, находясь с другом. Они зашли в воду вместе, но вышел обратно только мужчина, девушка потерялась в волнах. Поиски пока не принесли результатов.

Схожее происшествие произошло в Одессе, где девушку-полицейского прямо во время фотосессии в шторм смыло в море. Уточнялось, что пропавшая была участковым и приехала в отпуск из города Ровно.



Также в Подмосковье погиб известный в Якутии рэп-исполнитель Айаан Никифоров. Он вместе с девушкой решил искупаться в Клязьме, что в Химках. Пара начала тонуть, прибежавшие на помощь очевидцы спасли только девушку.

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Мошенник едва не убедил 11-летнего мальчика взорвать собственную квартиру
18 июня 2024, 14:06

Фото: istockphoto/Diy13

Мошенник убедил 11-летнего мальчика выпустить газ в квартире, а потом поджечь его зажигалкой. Трагедию предотвратил отец, вернувшийся за забытым дома телефоном.
Инцидент произошёл в городе Северодвинске Архангельской области, сообщает телеграм-канал Baza. Мужчина ушёл на работу, но оставил дома телефон. Дома оставался его 11-летний сын. Когда отцовский телефон зазвонил, мальчик взял трубку. Незнакомый мужчина представился начальником его папы и сообщил, что в доме скоро будут ремонтировать газовую сеть, поэтому следует подготовиться.

Для этого он велел ребёнку плотно закрыть окна и двери, удалить домашних животных и открыть газовые конфорки, а затем зажечь зажигалку. Мальчик 20 минут наполнял газом жилище, а затем начал щёлкать зажигалкой. По счастью, квартира находится на первом этаже и часть газа ушла через вентиляцию и щели в полу и не достигла за короткое время взрывоопасной концентрации. Тут за забытым телефоном вернулся отец. Он закрыл конфорки, открыл окна и отобрал у сына зажигалку. Когда мужчина взял трубку, он услышал: «Ты что, не мог попозже прийти? Не было бы ни твоего выродка, ни хаты».

Следственный комитет РФ по Архангельской области возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии.

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Назвали продукт, ставший причиной отравления 150 человек в Москве
Baza: причиной массового отравления едой из доставки в Москве была фасоль
18 июня 2024, 13:37

Фото: istockphoto/Snezhana Kudryavtseva

Полторы сотни человек в столице и других регионах отравились консервированной фасолью. По данным Telegram-канала Baza, в ней образовался ботулотоксин, а вот как возбудитель попал в консервы, пока неясно. Фасоль сейчас изучают эксперты. Следствием уточняется, неправильно ли она хранилась или с самого начала была некачественной.
По первым сообщениям об отравлении, стало известно, что в больницах после консервов с тунцом и лобио в вакуумной упаковке оказались десять человек. Состояние восьми людей оценивалось как тяжелое, а еще двоих подключали к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Следственным комитетом возбуждены уголовные дела о незаконной миграции и об оказании небезопасных услуг.

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#новости
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В Красноярском крае сгорели свежие могилы участников спецоперации
18 июня 2024, 13:26

Фото: istockphoto/Joanna Ciesielska

Свежие могилы недавно похороненных российских бойцов, погибших в ходе специальной военной операции, сгорели в Красноярском крае. Инцидент произошёл на кладбище в городе Зеленогорске.
На фотографиях с кладбища, опубликованных телеграм-каналом «ЧП 124», можно увидеть три обугленных креста и лежащие под ними мотки проволоки. Скорее всего, это останки сгоревших траурных венков. Сотрудники МЧС, на мнение которых ссылается телеграм-канал, полагают, что основной причиной был пожар, вызванный разгоревшейся свечой и ветром.

Глава Зеленогорска Вадим Терентьев прокомментировал случившееся в социальной сети. Он выразил уверенность, что причиной неприятного инцидента стала случайность. По словам Терентьева, невозможно поверить, что в городе есть люди, способные умышленно поджечь могилу ветерана СВО.

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#сво
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МВД РФ: в Крыму раскрыли сеть из 11 игорных заведений
18 июня 2024, 12:59

Фото: istockphoto/Joanna Ciesielska

Деятельность сети незаконных игорных заведений пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Уточняется, что сеть состояла из 11 заведений.
Предварительно, криминальный бизнес работал с 2021 года, принося в сутки доход более трех миллионов рублей. Злоумышленники арендовали помещения в зданиях на первом этаже.

«В незаконной игорной деятельности были задействованы более 50 человек. Задержаны два организатора, а также IT-специалист, который обеспечивал работу игровых залов, устанавливал на терминалы программное обеспечение и настраивал коэффициенты выигрыша», – говорится в сообщении.

При обысках правоохранителями изъято порядка 150 единиц оборудования для игр, кассы, а также сумма в 2,5 миллиона рублей и другие доказательства. Двух фигурантов заключили под стражу, включая домашний арест. Третьего предполагаемого организатора сейчас ищут.

В ведомстве добавили, что подобные заведения есть и в других регионах. Известно, что их больше трехсот. За время работы злоумышленники незаконно заработали больше миллиарда рублей.

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#новости
#крым
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Оскорбивший сотрудницу полиции в Челябинске мигрант принёс извинения
18 июня 2024, 12:41

Фото: istockphoto/Pict Rider

Мигрант, который публично оскорбил сотрудников полиции в Челябинске, принёс извинения на камеру. Вне зависимости от этого мужчине всё равно грозит уголовное дело.
Видеозапись с его извинениями опубликовал телеграм-канал «Многонационал». В региональном Следственном управлении СК России уже начали проверку его действий по статьям об оскорблении представителя власти и применении насилия в отношении него.

Инцидент произошёл на детской площадке в парке Тищенко. Сначала повздорили дети, а потом вмешались их родители. Один из них, 40-летний Фирсан, стал, не смущаясь присутствием детей, в том числе его собственных, выражаться крайне нецензурно. Быстро подъехавшие полицейские пытались утихомирить разошедшегося буяна, но присутствие людей в форме его только раззадорило. Одну из сотрудниц полиции он обложил площадной бранью и толкнул.

В полицейском участке иностранец затих и даже извинился. Сейчас он отбывает присуждённые ему за хулиганство и неповиновение власти восемь суток ареста. Однако есть подозрение, что наказание может оказаться более суровым. Инцидентом уже заинтересовался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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#челябинск
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В подмосковном тепличном комплексе обнаружили 46 нелегальных мигрантов
18 июня 2024, 12:26

Фото: istockphoto/Pict Rider

46 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство России, выявили полицейские в ходе рейда на территории тепличного комплекса в деревне Лужки городского округа Серпухов, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По итогам оперативно-профилактического мероприятия в отношении 46 человек были составлены протоколы по статье 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в Российской Федерации». Кроме того, 22 мигранта были привлечены к административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории России», — говорится в сообщении.
Всех нелегалов оштрафуют и водворят из страны.

В настоящее время полиция устанавливает причастных к организации незаконной миграции.

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#мигранты
#полиция
#мвд московской области
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Следком возбудил дело о незаконной миграции после массового отравления в Москве
18 июня 2024, 11:08

Фото: istockphoto/blinow61

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по фактам организации незаконной миграции. Это произошло после выяснения ряда обстоятельств в ходе проверки, организованной после случаев массового отравления людей в Москве.
Как сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета РФ, было установлено, что в целях оптимизации своей коммерческой деятельности и получения дополнительной прибыли при минимальных затратах руководителями некоторых компаний было незаконно организовано оформлении регистрации по месту пребывания нескольких граждан Узбекистана. Сообщается, что среди задержанных основатель и генеральный директор компании «Кухня на районе» Антон Лозин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 322.1 УК РФ — организация незаконной миграции. Сервис доставки еды «Кухня на районе» (ООО «Локалкитчен») приостановил работу в связи с проверкой всей своей продукции из-за вспышки ботулизма.

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#москва
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СК выявлены нелегалы при проверке подозреваемых в деле о массовом отравлении
18 июня 2024, 10:57

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

Трех подозреваемых задержали по делу о заражении ботулизмом и отравлении жителей столицы, съевших готовые салаты. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета. Уточняется, что задержан фактический директор предприятия, производящего продукцию, а также гендиректор частной компании, которая готовила и доставляла еду в Москве и директор по качеству.
Следователи обыскали предприятия, приостановив их деятельность. Помимо этого, совместно с Роспотребнадзором проведен ряд экспертиз, показавших множественные нарушения законодательства в санитарно-эпидемиологической сфере.

В частности, не было документов о сроках годности продуктов. Кроме того, не соблюдались производственные технологии и не было представлено протоколов лабораторных испытаний.

Возбуждены уголовные дела по статьям об организации незаконной миграции и «Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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#россияне
#следственный комитет
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Восемь человек погибли в страшной аварии на трассе М-5 в Рязанской области
18 июня 2024, 10:25

Фото: istockphoto/Anton Novikov

На трассе М-5 в Рязанской области произошла ужасная массовая авария. В результате погибли восемь человек.
Между селом Задубровье и деревней Заполье Шиловского района на шоссе столкнулись микроавтобус, легковой автомобиль и два грузовика, передаёт телеграм-канал Mash. В результате аварии семь человек скончались на месте происшествия от полученных травм. Ещё один умер по дороге в больницу.

В результате столкновения пострадал 21 человек. Все они госпитализированы. Среди получивших различные травмы трое детей. На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранители. Выясняются все обстоятельства и подробности трагического происшествия. Что послужило причиной аварии, пока неизвестно.





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