В Сочи девушку унесло волной в открытое море, ее ищут второй день — видео

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Волной в открытое море унесло девушку в Сочи. Как сообщает Telegram-канал Baza, ее ищут второй день.
Известно, что 20-летняя пропавшая вышла к пляжу «Ривьера» во время шторма, находясь с другом. Они зашли в воду вместе, но вышел обратно только мужчина, девушка потерялась в волнах. Поиски пока не принесли результатов.
Схожее происшествие произошло в Одессе, где девушку-полицейского прямо во время фотосессии в шторм смыло в море. Уточнялось, что пропавшая была участковым и приехала в отпуск из города Ровно.
Также в Подмосковье погиб известный в Якутии рэп-исполнитель Айаан Никифоров. Он вместе с девушкой решил искупаться в Клязьме, что в Химках. Пара начала тонуть, прибежавшие на помощь очевидцы спасли только девушку.
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Схожее происшествие произошло в Одессе, где девушку-полицейского прямо во время фотосессии в шторм смыло в море. Уточнялось, что пропавшая была участковым и приехала в отпуск из города Ровно.
Также в Подмосковье погиб известный в Якутии рэп-исполнитель Айаан Никифоров. Он вместе с девушкой решил искупаться в Клязьме, что в Химках. Пара начала тонуть, прибежавшие на помощь очевидцы спасли только девушку.
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Никита Кротов