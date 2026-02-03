В национальном парке Таиланда слон насмерть затоптал туриста на глазах у жены
В национальном парке Кхао Яй в Таиланде дикий слон насмерть затоптал иностранного туриста во время утренней прогулки. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Инцидент произошёл рано утром в понедельник, когда пара отдыхающих находилась недалеко от палаточного лагеря. Слон, находившийся в состоянии повышенной агрессии, кинулся в сторону мужчины, схватил его хоботом, сбил с ног и затоптал. Пострадавший погиб мгновенно на глазах у своей супруги и других очевидцев.
Как отмечают сотрудники парка, этот же слон ранее проявлял агрессивное поведение. Он уже становился причиной гибели двух местных жителей.
