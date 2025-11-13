Достижения.рф

Mash Batash: в Башкирии преподавательница выбросила телефон студента из окна

Фото: iStock/SergeyChayko

В Башкирии преподавательница выбросила телефон студента из окна, пытаясь привлечь его внимание к уроку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.



По информации издания, инцидент произошёл во время занятия. Студент отвлекался на смартфон, несмотря на неоднократные замечания. После очередного отказа отреагировать педагог выхватила устройство и выбросила его из окна третьего этажа.

Замдиректора колледжа подтвердила факт происшествия и заявила, что назначена служебная проверка. Преподаватель от комментариев отказалась.

Иван Мусатов

