Mash Batash: в Башкирии преподавательница выбросила телефон студента из окна
В Башкирии преподавательница выбросила телефон студента из окна, пытаясь привлечь его внимание к уроку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.
По информации издания, инцидент произошёл во время занятия. Студент отвлекался на смартфон, несмотря на неоднократные замечания. После очередного отказа отреагировать педагог выхватила устройство и выбросила его из окна третьего этажа.
Замдиректора колледжа подтвердила факт происшествия и заявила, что назначена служебная проверка. Преподаватель от комментариев отказалась.
Читайте также: