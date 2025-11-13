В Москве задержали 11 человек за сбыт 150 кг сильнодействующих препаратов
В Москве пресечена деятельность организованной группы, торговавшей сильнодействующими препаратами под видом аптечного бизнеса. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Как оказалось, злоумышленники действовали с конца 2023 года. Они через подконтрольное юрлицо с лицензией закупали лекарства у производителя, выводили их из легального оборота и продавали без упаковки в своих аптеках. Клиентами являлись в основном наркозависимые, а наценка доходила до 6 000%.
Во время 17 обысков изъято более 150 кг запрещённых веществ, 25 млн рублей, банковские карты и документы. Двое организаторов заключены под стражу, один — под домашним арестом, восемь фигурантов ограничены в действиях.
Следствие продолжается. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 234 УК РФ — незаконный оборот сильнодействующих веществ, совершённый организованной группой.
