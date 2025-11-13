В Москве задержали 11 человек за сбыт 150 кг сильнодействующих препаратов

13 ноября 2025, 11:28

Фото: iStock/Victoria Popova

В Москве пресечена деятельность организованной группы, торговавшей сильнодействующими препаратами под видом аптечного бизнеса. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.