18-летнего чемпиона России по вольной борьбе подозревают в убийстве
Во Владикавказе задержали чемпиона России по вольной борьбе Иссу Зангиева и еще троих молодых людей по подозрению в причастности к убийству 18-летнего Тимура Сакаева. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».
По данным источника, инцидент произошел в лесопарковой зоне города. Поводом для встречи стал денежный спор: компания намеревалась урегулировать вопрос о долге в размере 3,5 тысячи рублей, который числился за знакомым погибшего. Сакаев пришел на разговор, чтобы поддержать своего друга.
В ходе встречи словесная перепалка переросла в драку. Один из участников конфликта применил огнестрельное оружие — выстрел попал Сакаеву в глаз. После случившегося все подозреваемые покинули место происшествия на автомобиле. Раненого оперативно доставили в медицинское учреждение, однако врачам не удалось спасти его жизнь.
Как уточняется, предполагаемый стрелок уже дал признательные показания. Вместе с ним правоохранители задержали еще троих фигурантов в возрасте от 17 до 22 лет. Следственное управление СК России по Северной Осетии возбудило уголовное дело по статье об убийстве.
Исса Зангиев является чемпионом России и бронзовым призером чемпионата мира. В 2025 году он завоевал бронзу на первенстве мира U-17 в Афинах.
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