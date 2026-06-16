18-летнего чемпиона России по вольной борьбе подозревают в убийстве

16 июня 2026, 12:58

Baza: Чемпион России по вольной борьбе Исса Зангиев подозревается в убийстве

Фото: istockphoto/Yingko

Во Владикавказе задержали чемпиона России по вольной борьбе Иссу Зангиева и еще троих молодых людей по подозрению в причастности к убийству 18-летнего Тимура Сакаева. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».