13-летняя девочка убила младшую сестру после ссоры из-за телефона

09 июня 2026, 11:22

В Таиланде 13-летнюю девочку задержали по обвинению в убийстве младшей сестры

Фото: Istock/KatarzynaBialasiewicz

В Таиланде 13-летняя девочка призналась в убийстве семилетней сестры после ссоры из-за мобильного телефона. Об этом сообщает The Thaiger.