13-летняя девочка убила младшую сестру после ссоры из-за телефона
В Таиланде 13-летняя девочка призналась в убийстве семилетней сестры после ссоры из-за мобильного телефона. Об этом сообщает The Thaiger.
Инцидент произошёл в провинции Канчанабури. Местные жители в последний раз видели ребёнка в продуктовом магазине вечером 29 мая. Спустя три дня после того, как семья заявила о пропаже, тело девочки обнаружили на пальмовой плантации.
Вскрытие показало остановку дыхания и кровообращения без признаков насилия. Полиция допросила более 40 человек и взяла ДНК у 25. Следователи выявили двух подозреваемых из семьи: старшую сестру и её 17-летнего дядю.
На брифинге тринадцатилетняя девочка призналась: между сёстрами произошла ссора, которая привела к убийству. По её словам, они с дядей надели на голову младшей мешок из-под удобрений и притворились, что душат её. Ребёнок внезапно замер, а когда сняли мешок, она уже не подавала признаков жизни.
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