В Домодедово муж убил начальницу отдела местной больницы
В Подмосковье муж убил свою жену, которая занимала должность начальницы одного из отделов медучреждения. Об этом информирует Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Трагедия произошла 12 июня. Жертвой преступления стала 38-летняя сотрудница Домодедовской больницы. Она руководила информационно-справочным отделом.
Установлено, что с женщиной расправился её 46-летний супруг. Правоохранители оперативно задержали мужчину. Ранее он неоднократно попадал в поле зрения полиции: его привлекали к ответственности за преступления, связанные с наркотическими веществами.
На момент происшествия в семье воспитывались трое несовершеннолетних детей. Теперь они остались без матери. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося и мотивы нападавшего.
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