На Урале подростки зверски убили 15-летнюю девочку из-за ссоры с парнем подруги

13 июня 2026, 16:03

В Краснотурьинске двое подростков убили 15-летнюю девочку из-за запрета дружить

Фото: Istock/Dmytro Skrypnykov

В Свердловской области двое несовершеннолетних убили 15-летнюю девочку. Об этом сообщает E1.RU.