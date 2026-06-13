На Урале подростки зверски убили 15-летнюю девочку из-за ссоры с парнем подруги
В Свердловской области двое несовершеннолетних убили 15-летнюю девочку. Об этом сообщает E1.RU.
Школьница из Краснотурьинска дружила со своей ровесницей. Однако парень подруги запрещал девушкам общаться. Подружка 15-летней россиянки решила расстаться с ним, и девочки снова начали гулять.
Отвергнутый юноша решил отомстить бывшей возлюбленной. Он подговорил своего друга, который заманил школьницу за гаражи. Там парень, желавший мести, несколько раз ударил её ножом в живот.
Прохожие нашли раненую и отправили в больницу, но медики не смогли спасти её. Позже соучастник убийства сам пришёл в полицию. Правоохранители задержали самого убийцу позднее. В ближайшее время Краснотурьинский городской суд изберёт меру пресечения обоим.
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