18-летний лихач насмерть сбил двух пешеходов, врезавшись в остановку в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде 18-летний водитель каршерингового автомобиля на огромной скорости (предположительно около 150 км/ч) врезался в автобусную остановку, став причиной гибели двух женщин.
Трагедия произошла вечером (20:00 мск) 27 февраля на улице Землячки в Сормовском районе: машина перевернулась, врезавшись в остановку, где находились люди, ожидающие транспорт. Помимо погибших пешеходов, один человек получил травмы.
В салоне автомобиля находились четверо — сам водитель и трое пассажиров, которых спасатели извлекли из поврежденного авто.
По данным Telegram-канала 112, молодой человек (Даниил Марков) получил права всего три месяца назад и решил «прокатиться с друзьями», что привело к фатальным последствиям. Предположительно, он не справился с управлением.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
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В салоне автомобиля находились четверо — сам водитель и трое пассажиров, которых спасатели извлекли из поврежденного авто.
По данным Telegram-канала 112, молодой человек (Даниил Марков) получил права всего три месяца назад и решил «прокатиться с друзьями», что привело к фатальным последствиям. Предположительно, он не справился с управлением.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
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Мария Моисеева