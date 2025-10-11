18-летний россиянин за рулем «пятнашки» устроил гонки и погиб в ДТП

11 октября 2025, 17:52

18-летний водитель и подросток погибли в ДТП на трассе под Челябинском

Фото: iStock/Motortion

В Челябинской области 18-летний парень на «ВАЗ-2115» спровоцировал смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона в своем телеграм-канале.