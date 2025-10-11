18-летний россиянин за рулем «пятнашки» устроил гонки и погиб в ДТП
В Челябинской области 18-летний парень на «ВАЗ-2115» спровоцировал смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона в своем телеграм-канале.
Авария произошла 11 октября в 15:00 на трассе Межозерный — Верхнеуральск. Предварительно, молодой человек, получивший права 18 сентября, не выбрал безопасную скорость и потерял управление, после чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся.
В результате водитель и не пристегнутый 14-летний пассажир скончались на месте. 17-летняя девушка, так же находившаяся в салоне, была пристегнута и получила травмы. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.
