Скоростной катер и судно столкнулись под Иркутском: есть погибшие

11 октября 2025, 17:41

МЧС: три человека погибли при столкновении катера и суда в Иркутской области

Фото: пресс-служба МЧС России по Иркутской области (ВКонтакте @irk38mchs)

Вечером 11 октября в акватории реки Ангара в районе поселка Листвянка Иркутской области произошло столкновение скоростного катера «FR25» с судном «Ярославец». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.