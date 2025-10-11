Скоростной катер и судно столкнулись под Иркутском: есть погибшие
Вечером 11 октября в акватории реки Ангара в районе поселка Листвянка Иркутской области произошло столкновение скоростного катера «FR25» с судном «Ярославец». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
По предварительной информации, на борту катера находились пять человек. В результате аварии трое из них погибли, один получил травмы, а поиски ещё одного пассажира продолжаются.
На борту судна «Ярославец» находились девять человек, которые не пострадали.
Инцидент произошёл примерно в 20:10 по местному времени (15:10 мск). Спасательные службы продолжают работу на месте происшествия. В поисково-спасательных работах задействовали шестнадцать человек и пять единиц техники.
