МЧС: В Новосибирской области потушили пожар в ангаре
В Новосибирской области загорелось производственное здание — площадь пожара составила около 1,1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Данные приводят «Известия».
Пламя охватило металлический ангар и пристроенное деревянное помещение. По оперативным сведениям, один рабочий получил ожоги, но от госпитализации отказался.
К ликвидации пожара привлекли 43 человека и 14 единиц техники, в том числе автолестницу и беспилотную авиационную систему.
Ранее в тот же день в подмосковной Электростали произошёл пожар в складских помещениях: для тушения задействовали 55 человек и 17 единиц техники. Возгорание локализовали на площади около 1,5 тыс. кв. м; частично обрушилась кровля склада, впоследствии пожар ликвидировали.
