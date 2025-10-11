МЧС: В Новосибирской области потушили пожар в ангаре

11 октября 2025, 17:39

Фото: istockphoto/Nikolay Tsuguliev

В Новосибирской области загорелось производственное здание — площадь пожара составила около 1,1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Данные приводят «Известия».