Стал известен виновник смертельного ДТП под Екатеринбургом

Водитель Kia вылетел на встречку и погиб в тройном ДТП под Екатеринбургом
Фото: iStock/Iulianna Est

Водитель автомобиля Kia погиб в ДТП на Сибирском тракте под Екатеринбургом. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.



Мужчина пошел на обгон в месте, где это запрещено. В результате он столкнулся с автомобилем Opel, после чего отлетел в Peugeot.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Kia от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи», — передает ведомство.
Пассажиров южнокорейской иномарки — двое мужчин 42 и 43 лет — госпитализировали с различными травмами. Водители Opel и Peugeot не пострадали, экспертиза не выявила алкоголя в их крови. ГИБДД призывает водителей соблюдать ПДД и быть внимательными на дорогах.
Лидия Пономарева

