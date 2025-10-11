Стал известен виновник смертельного ДТП под Екатеринбургом
Водитель Kia вылетел на встречку и погиб в тройном ДТП под Екатеринбургом
Водитель автомобиля Kia погиб в ДТП на Сибирском тракте под Екатеринбургом. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.
Мужчина пошел на обгон в месте, где это запрещено. В результате он столкнулся с автомобилем Opel, после чего отлетел в Peugeot.
«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Kia от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи», — передает ведомство.Пассажиров южнокорейской иномарки — двое мужчин 42 и 43 лет — госпитализировали с различными травмами. Водители Opel и Peugeot не пострадали, экспертиза не выявила алкоголя в их крови. ГИБДД призывает водителей соблюдать ПДД и быть внимательными на дорогах.