18-летний водитель погиб при лобовом столкновении в Кузбассе
В Промышленновском муниципальном округе Кузбасса произошло ДТП со смертельным исходом. Трагедия случилась на 66‑м километре автодороги «Кемерово — Промышленная», сообщили в пресс-службе МВД по региону.
По предварительным данным, 18‑летний водитель автомобиля ВАЗ‑2106 выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью», которой управлял 57‑летний мужчина. В результате удара юноша получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Водителя «Газели» госпитализировали с переломами рёбер.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно‑оперативная группа ОМВД России по Промышленновскому округу. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
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