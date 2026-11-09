18-летний водитель погиб при лобовом столкновении в Кузбассе

09 ноября 2026, 01:25

Один человек погиб в результате аварии в Кемеровской области

Фото: MAX @gibdd42

В Промышленновском муниципальном округе Кузбасса произошло ДТП со смертельным исходом. Трагедия случилась на 66‑м километре автодороги «Кемерово — Промышленная», сообщили в пресс-службе МВД по региону.