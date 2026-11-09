Пенсионер погиб во время аварии в Кингисеппе
В Кингисеппе произошла смертельная авария на улице Воровского. 77‑летний водитель автомобиля ВАЗ‑2104 столкнулся лоб в лоб с внедорожником Land Rover.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области, за рулём иномарки находился 36‑летний мужчина. Пожилой водитель отечественного автомобиля скончался на месте от полученных травм.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Самарской области произошла авария с участием грузовика и ВАЗ‑2115. Смертельные травмы получили два человека, находившихся в салоне легкового автомобиля.
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