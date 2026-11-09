Пять человек погибли при обрушении склона на палатки в секторе Газа

09 ноября 2026, 00:56

Фото: iStock/Artaxerxes Longhand

В центральной части сектора Газа пять местных жителей, в том числе трое детей, погибли в результате обрушения песчаного склона. Инцидент случился к югу от города Дейр-эль-Балах, где оползень накрыл лагерь перемещенных лиц, сообщает SAFA.