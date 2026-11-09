Пять человек погибли при обрушении склона на палатки в секторе Газа
В центральной части сектора Газа пять местных жителей, в том числе трое детей, погибли в результате обрушения песчаного склона. Инцидент случился к югу от города Дейр-эль-Балах, где оползень накрыл лагерь перемещенных лиц, сообщает SAFA.
Помимо погибших, несколько человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в полевые госпитали. Причиной катастрофы стали экстремальные погодные условия. На регион обрушился мощный циклон, принесший с собой многодневные проливные дожди. Потоки воды размыли песчаный грунт, что и спровоцировало масштабный оползень.
Ливни привели к гуманитарной катастрофе в анклаве. По данным местных властей Газы, всего за последние 12 часов стихия повредила порядка 70 тысяч палаток: временные укрытия либо полностью разрушены, либо затоплены, а их обитатели остались под открытым небом. Служба гражданской обороны переведена на усиленный режим работы — диспетчеры приняли около 1,5 тысяч экстренных обращений от людей, чьи дома оказались разрушены или заблокированы грязевыми потоками.
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