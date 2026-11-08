Два человека погибли в аварии под Самарой
В Романовском районе Саратовской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль ВАЗ‑2115. Авария случилась неподалёку от посёлка Таволжанский.
Как сообщил председатель областного комитета региональной безопасности Юрий Юрин в мессенджере «Макс», в результате аварии погибли двое взрослых — мужчина и женщина, находившиеся в легковушке. Девочка 2011 года рождения получила травмы и была госпитализирована.
Сообщение о происшествии поступило в службу 112 примерно в 22:30 (21:30 мск). Спасатели областной службы спасения с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавшую и тела погибших. Сейчас сотрудники уполномоченных органов выясняют все обстоятельства аварии.
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