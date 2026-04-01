18-летний юноша из Финляндии незаконно перешел границу с РФ, чтобы поностальгировать
В Карелии суд оштрафовал молодого человека, пытавшегося незаконно пересечь границу с Финляндией из-за ностальгии.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, инцидент произошел в январе 2026 года. Молодой человек, которого в несовершеннолетнем возрасте вывезли в Австралию, решил вернуться в Россию после достижения 18 лет.
Опасаясь принудительной мобилизации (о которой ходили слухи), он не стал оформлять въезд легально. Вместо этого гражданин изучил режим охраны госграницы, прибыл в финский регион Кайнуу и попытался пешком проникнуть на территорию РФ, однако его задержали пограничники.
В суде установили, что о своих намерениях молодой человек не рассказывал даже родителям. По итогам рассмотрения дела ему назначили штраф.
Читайте также: