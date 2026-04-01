Сотни машин сгорели дотла на штрафстоянке

01 апреля 2026, 10:45

В Мексике на штрафстоянке сгорели более 700 машин

В мексиканском городе Акапулько на штрафстоянке произошел масштабный пожар, уничтоживший более 700 автомобилей. Об этом сообщает Quadratin.