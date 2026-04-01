Сотни машин сгорели дотла на штрафстоянке
В мексиканском городе Акапулько на штрафстоянке произошел масштабный пожар, уничтоживший более 700 автомобилей. Об этом сообщает Quadratin.
Сгорели как бюджетные модели, так и спортивные машины. Огонь был настолько интенсивным, что распространился на прилегающие поля. Из-за густого дыма также пришлось перекрыть движение по трассе.
К настоящему моменту удалось локализовать 90% возгорания. Был ли это поджог или случайность, пока неизвестно. Сейчас полиция выясняет точные причины и обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что пожар в автосервисе на улице Хрустальной в Невском районе Санкт-Петербурга охватил 600 квадратных метров.
Читайте также: