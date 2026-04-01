Семь ДТП с 18 машинами произошли за 40 минут на КАД Петербурга из-за тумана
Семь аварий с участием 18 автомобилей произошли за 40 минут на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга. Причиной стал густой туман. Об этом сообщила Дирекция комплекса защитных сооружений города.
Информацию опубликовали в официальном Telegram-канале ведомства. Данные о пострадавших и участниках аварий сейчас уточняют. Для движения открыли только одну полосу. Проезд через этот участок сильно затруднён.
На месте сейчас работают сотрудники ГИБДД и экстренные оперативные службы. Они ликвидируют последствия массового столкновения и регулируют движение.
Читайте также: