Российский подросток беспричинно убил случайную прохожую
Суд в Нижнем Тагиле приговорил 15-летнего жителя поселка Горноуральский к шести годам и четырем месяцам воспитательной колонии за убийство незнакомой женщины. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области в своем телеграм-канале.
По версии следствия, все произошло 6 января 2026 года. Подросток вышел на улицу с намерением лишить жизни случайного прохожего. Его жертвой стала женщина, заходившая в подъезд. Юноша проследовал за ней и нанес один удар ножом в живот. Врачи пытались спасти пострадавшую, но она скончалась.
Адвокат настаивал на оправдании, сам фигурант в последнем слове виновным себя не признал и не раскаялся. Суд также обязал его выплатить родственникам погибшей полтора миллиона рублей в качестве моральной компенсации.
Ранее в Нижнем Новгороде вынесли приговор 15-летнему подростку, который в июле 2025 года на улице Советской Армии вместе с малолетней знакомой до смерти забил мужчину.
