Российский подросток беспричинно убил случайную прохожую

28 мая 2026, 14:56

На Урале подросток получил шесть лет колонии за убийство случайной прохожей

Суд в Нижнем Тагиле приговорил 15-летнего жителя поселка Горноуральский к шести годам и четырем месяцам воспитательной колонии за убийство незнакомой женщины. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области в своем телеграм-канале.