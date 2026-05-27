Женщина убила мужа вместе с любовником

27 мая 2026, 21:25

В Индии женщина расправилась с мужем и закопала его с помощью экскаватора

В индийском штате Телангана женщина вместе с любовником убила своего мужа, который мешал их отношениям. Об этом сообщает NDTV.





42-летний Мутья Редди пропал 18 мая. Его жена Калпана обратилась в полицию с заявлением об исчезновении. В ходе расследования выяснилось, что женщина несколько месяцев состояла в связи с жителем соседней деревни по имени Гайни Пандари. После того как муж узнал об измене, в семье начались постоянные конфликты, и Калпана решила устранить супруга.



Как следует из признательных показаний задержанных, пара расправилась с Редди на окраине деревни Элгой. Затем любовники с помощью экскаватора вырыли яму в поле, закопали тело и замаскировали место камнями и землей.



Полиция эксгумирует останки для проведения судебно-медицинской экспертизы. Заместитель суперинтенданта полиции Венката Редди сообщил, что следствие проверяет возможную причастность к преступлению других лиц.



