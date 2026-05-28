Рецидивист убил ножом экс-возлюбленную и ее нового мужчину, насчитали 50 ударов
Верховный суд Республики Саха (Якутия) вынес приговор ранее судимому местному жителю, жестоко убившему бывшую девушку и её нового парня. Мужчина проведёт в колонии особого режима 18 лет, сообщили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов региона.
Установили, что в январскую ночь пьяный житель Мегино-Кангаласского района проник через открытую форточку в квартиру к бывшей сожительнице. Застав спящую женщину вместе с другим мужчиной, ревнивец нанёс им не менее 50 ударов якутским ножом.
Экс-возлюбленная получила 22 ранения, её избранник — 28. Оба скончались на месте. С осуждённого также взыскали более двух миллионов рублей в счёт компенсации морального вреда и материального ущерба потерпевшим.
Ранее россиянин-рецидивист избил женщину с малолетним ребёнком. Семья жительницы Обнинска столкнулась с агрессией в апреле.
Читайте также: