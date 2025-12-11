Взрыв в российском городе унес жизни взрослого и ребенка
Взрослый и ребенок погибли при взрыве лаборатории университета в Перми
Два человека — взрослый и ребенок — погибли при взрыве в Пермском национальном исследовательском политехническом университете. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его данным, еще три человека пострадали, а четверо пропали без вести. Предполагается, что в лаборатории на улице Академика Королева произошла разгерметизация гидродинамического стенда.
В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб. Спасатели ведут поиски пропавших. Другие подробности пока неизвестны.
