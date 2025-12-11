Взрыв в российском городе унес жизни взрослого и ребенка

11 декабря 2025, 11:16

Взрослый и ребенок погибли при взрыве лаборатории университета в Перми

Фото: iStock/blinow61

Два человека — взрослый и ребенок — погибли при взрыве в Пермском национальном исследовательском политехническом университете. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.