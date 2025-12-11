В Тюмени мать почти два месяца ищет своего пропавшего сына
В Тюмени мать уже почти два месяца ищет своего пропавшего ребенка. Она утверждает, что его похитили незнакомцы.
Как пишет портал «Мегатюмень», женщина обратилась к общественности. Ольга Д. рассказала, что 20 октября её 25-летнего сына Данилу насильно затолкали в машину неизвестные и увезли посреди дня. Момент похищения запечатлели камеры наблюдения, после чего молодого человека никто не видел.
По словам отчаявшейся матери, уголовное дело до сих пор не возбудили. Она неоднократно обращалась в правоохранительные органы, но поиски не продвигаются.
В последней попытке привлечь внимание к ситуации она даже написала заявление о возможном убийстве юноши.
