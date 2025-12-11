Достижения.рф

В Тюмени мать почти два месяца ищет своего пропавшего сына

Мать в Тюмени заявила о похищении сына неизвестными и ищет его 2 месяца
Фото: istockphoto/Dzurag

В Тюмени мать уже почти два месяца ищет своего пропавшего ребенка. Она утверждает, что его похитили незнакомцы.



Как пишет портал «Мегатюмень», женщина обратилась к общественности. Ольга Д. рассказала, что 20 октября её 25-летнего сына Данилу насильно затолкали в машину неизвестные и увезли посреди дня. Момент похищения запечатлели камеры наблюдения, после чего молодого человека никто не видел.

По словам отчаявшейся матери, уголовное дело до сих пор не возбудили. Она неоднократно обращалась в правоохранительные органы, но поиски не продвигаются.

В последней попытке привлечь внимание к ситуации она даже написала заявление о возможном убийстве юноши.

Никита Кротов

