18-летняя зумерша попала в больницу с разрывом пищевода из-за анорексии
В Москве госпитализировали 18-летнюю девушку с разрывом пищевода. Она страдала от анорексии и вызывала рвоту после каждого приема пищи, чтобы похудеть. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Накануне россиянка почувствовала сильную боль в горле и груди после очередной попытки вызвать рвоту. Девушка начала кашлять кровью и испугалась. Она вызвала скорую помощь, которая быстро прибыла на место. Фельдшеры предварительно диагностировали разрыв пищевода и синдром Мэллори – Вейса. москвичку увезли в больницу в состоянии средней тяжести.
Сейчас врачи-гастроэнтерологи наблюдают за ее состоянием. Девушке также предстоит консультация с психотерапевтом для лечения расстройства пищевого поведения.
