18-летняя зумерша попала в больницу с разрывом пищевода из-за анорексии

13 февраля 2026, 09:01

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Москве госпитализировали 18-летнюю девушку с разрывом пищевода. Она страдала от анорексии и вызывала рвоту после каждого приема пищи, чтобы похудеть. Об этом пишет Telegram-канал ‎SHOT.