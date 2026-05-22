18 лошадей заживо сгорели в конюшне Петергофа
В Петергофе пожар в конно-спортивном клубе «Виера» унёс жизни 18 лошадей. Как уточняет Telegram-канал SHOT, трагедия произошла на Ровшанском шоссе.
Огонь полностью охватил помещения конно-спортивной базы. Пламя вспыхнуло внезапно, и животные не успели выбраться наружу. Пожарные расчёты прибыли на место, но лошади уже заживо сгорели.
Директор клуба рассказала, что специалисты выясняют причины возгорания. По её словам, у «Виеры» не возникало конфликтов с местными жителями. Кроме того, никто не направлял угроз поджога в адрес организации.
База предназначалась для содержания 35 лошадей. На текущий момент известно о 18 погибших животных. Однако специалисты не исключают, что число жертв может увеличиться — пожар уничтожил значительную часть построек, и доступ к некоторым секциям ещё остаётся затруднённым.
