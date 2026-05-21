Россиянин пытался забить мать топором и получил срок
В Краснодарском крае суд назначил наказание 34-летнему местному жителю за попытку убить свою мать топором. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Инцидент произошёл 20 января в станице Октябрьской Крыловского района. В состоянии алкогольного опьянения мужчина поссорился с матерью. Бытовой конфликт перешёл в физическую агрессию: сын взял топор и нанёс родственнице удар по голове.
От удара женщина упала на пол. Довести преступление до конца нападавший не сумел, так как пострадавшая вовремя получила необходимую медицинскую помощь. Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и приговорил его к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Накануне в Воронеже пенсионер насмерть забил супругу молотком. Причиной конфликта стала бытовая ссора.
