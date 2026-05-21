В Москве на станции «Площадь Революции» трое граждан избили 38-летнего мужчину
В Москве полицейские задержали мужчин, которые напали на 38-летнего местного жителя. Как сообщает управление МВД по столице, инцидент произошёл на станции «Площадь Революции».
Согласно видеозаписи с места ЧП, прямо на платформе перед поездом компания из трёх мужчин жестоко избила россиянина. Они нанесли ему множественные удары руками и ногами по голове и туловищу.
«Благодаря камерам видеонаблюдения полицейские оперативно установили личности нападавших и задержали их по разным адресам», — сообщили в ведомстве.По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. На текущий момент двое подозреваемых находятся под стражей, третьему назначили запрет определённых действий. Пострадавший тем временем обратился в больницу, где медики его госпитализировали. Информация о характере травм не уточняется.