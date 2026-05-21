Четверо мужчин похитили 19-летнюю девушку и три дня насиловали её
Полиция Индии подозревает группу мужчин в жестоком изнасиловании 19-летней девушки. Как сообщает Times of India, инцидент произошёл в штате Уттар-Прадеш.
Родители пострадавшей уехали на религиозную церемонию в другую деревню. Четыре человека ворвались в дом, где девушка в этот момент находилась одна, и похитили её. Мужчины держали её в комнате в течение трёх дней и подвергали групповому надругательству. После этого один из них отвёз девушку домой.
Трое из нападавших — братья, а один из преступников познакомился с жертвой около года назад. В деревне, где живёт пострадавшая, у него есть родственники. Всем предполагаемым преступникам нет и 20 лет.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту произошедшего, в том числе по статье о незаконном лишении свободы на срок три дня и более. Сейчас полиция разыскивает преступников. Девушка тем временем находится в больнице.
