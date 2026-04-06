18-метровое колесо обозрения обрушилось вместе с людьми
Минимум 30 человек, включая детей, пострадали при обрушении 18-метрового колеса обозрения в Индии. Об этом сообщает The Independent.
Инцидент произошел во время ночной ярмарки в штате Уттар-Прадеш. На появившихся в Сети кадрах видно, как аттракцион с десятками посетителей внезапно накренился, после чего вся конструкция рухнула на землю. При этом некоторые люди в момент падения оставались в кабинах.
Очевидцы сразу бросились разбирать искореженный металл и вытаскивать пострадавших из-под обломков. Прибывшие на место шесть машин скорой помощи доставили их в ближайшие больницы.
Один из свидетелей рассказал, что у работающего аттракциона сломалась опора, из-за чего он потерял устойчивость. Предварительно, причиной стала техническая неисправность, которую могли обнаружить заранее.
