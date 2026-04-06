В Москве продавец «Красного и белого» выстрелил в посетителя из травмата
Сотрудник алкомаркета на востоке Москвы напал на посетителей с травматическим оружием. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.
Инцидент произошел в магазине «Красное и белое» на улице Дмитриевского. Конфликт начался со словесной перепалки продавца с одним из покупателей. Мужчина ушел, но позже вернулся вместе с братом. В результате завязалась драка, переросшая в стрельбу. Продавец ударил покупателя по лицу и несколько раз выстрелил в область бедра. Пострадавший обратился за медицинской помощью.
Вскоре подозреваемого задержали — им оказался 30-летний уроженец Белгородской области. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 112 УК: «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В настоящий момент фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее сообщалось, что в Москве в подземном переходе у станции метро «Орехово» произошла потасовка, переросшая в поножовщину. Минувшей ночью один мужчина отобрал у другого мобильный телефон, в ответ тот достал нож и ударил им грабителя в живот.
