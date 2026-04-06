Тело мужчины в чемодане нашли в лесопитомнике Москвы
В Лианозовском лесопитомнике нашли труп мужчины с колото-резаными ранами
Женщина обнаружила в овраге Лианозовского лесопитомника синий чемодан. Об этом информируют Telegram-каналы.
По её словам, внутри находился труп мужчины. На теле погибшего эксперты обнаружили колото-резаные раны. Смерть, по предварительным данным, наступила 5-7 дней назад.
Сейчас следователи устанавливают личность погибшего. По факту обнаружения тела правоохранительные органы возбудили уголовное дело.
