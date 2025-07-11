19-летнего серфера нашли на острове после ночи на доске в океане в Австралии
Серфер Дарси Дифхольтс выжил в Австралии, проведя целую ночь на доске в океане. Как пишет Australian Broadcasting Corporation (ABC), 19-летнего парня нашли живым.
Уточняется, что 9 июля его видели ловящим рыбу и катающимся на велосипеде по городу. Домой он тогда не вернулся, однако его нашли уже на следующий день. Родственники молодого человека стали его искать тем же вечером, когда он не пришел ночевать. Они нашли вещи серфера на берегу, включая велосипед. Дома он оставил лишь часы и телефон, сказано в материале.
Подруга семьи Кейси Микер сообщила о пропаже Дарси в соцсетях, а затем начались уже более масштабные поиски. Обыск прибрежных вод результатов не дал, но утром выяснилось, что пропавший был на отдаленном острове. В итоге серфер оказался за 13 километров от места, где нашли его вещи. Отец парня поблагодарил всех за помощь.
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