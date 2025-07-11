19-летнего серфера нашли на острове после ночи на доске в океане в Австралии

11 июля 2025, 14:14

19-летний серфер выжил в Австралии после ночи в океане

Фото: istockphoto/EpicStockMedia

Серфер Дарси Дифхольтс выжил в Австралии, проведя целую ночь на доске в океане. Как пишет Australian Broadcasting Corporation (ABC), 19-летнего парня нашли живым.