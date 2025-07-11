Россиянин разозлился на дочь-подростка и сломал ей ногу строительным уровнем

11 июля 2025, 13:53

В Ингушетии мужчина разозлился на дочь и сломал ей ногу строительным уровнем

Фото: iStock/simpson33

В Ингушетии перед судом предстанет 40-летний житель села Плиево, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью дочери. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по республике.