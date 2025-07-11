Россиянин разозлился на дочь-подростка и сломал ей ногу строительным уровнем

В Ингушетии мужчина разозлился на дочь и сломал ей ногу строительным уровнем
Фото: iStock/simpson33

В Ингушетии перед судом предстанет 40-летний житель села Плиево, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью дочери. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по республике.



Отмечается, что инцидент произошёл 9 марта этого года. Отец разозлился на свою дочь-школьницу, схватил строительный уровень и сильно ударил девочку в левую голень. Пострадавшая получила закрытый косой перелом и была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело, которое уже направили в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Анастасия Чинкова

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