В Кузбассе грузовой поезд врезался в иномарку на переезде

11 июля 2025, 13:20

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В Кемеровской области грузовой поезд протаранил автомобиль BMW на переезде. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.





В настоящее время в Анжеро-Судженске специалисты выясняют все обстоятельства ДТП на железнодорожном переезде, а также проверяют соблюдение норм безопасности на участке.





«По предварительной информации, водитель иномарки проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал прямо под состав. Происшествие случилось около 13:00 на переезде у станции Анжерская», — говорится в сообщении.

«Примерно в 11:50 около дома на ул. Красная, водитель, управляя автомашиной МАЗ, совершил попутное столкновение с восемью автомобилями», — уточнили в ведомстве.