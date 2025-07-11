В Кузбассе грузовой поезд врезался в иномарку на переезде
В Кемеровской области грузовой поезд протаранил автомобиль BMW на переезде. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.
В настоящее время в Анжеро-Судженске специалисты выясняют все обстоятельства ДТП на железнодорожном переезде, а также проверяют соблюдение норм безопасности на участке.
«По предварительной информации, водитель иномарки проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал прямо под состав. Происшествие случилось около 13:00 на переезде у станции Анжерская», — говорится в сообщении.
Отмечается, что машинист поезда пытался избежать столкновения и применил экстренное торможение, однако это не помогло.
Тем временем в Люберцах МАЗ столкнулся сразу с восемью автомобилями. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Подмосковью.
«Примерно в 11:50 около дома на ул. Красная, водитель, управляя автомашиной МАЗ, совершил попутное столкновение с восемью автомобилями», — уточнили в ведомстве.
По предварительным данным, никто из участников аварии не пострадал.