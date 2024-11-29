19-летний любитель ММА убил родного деда, отрабатывая на нем удары

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В Новосибирской области 19-летний любитель кулачных боёв убил родного дела. Он отрабатывал на нём приёмы из арсенала боёв без правил.
Фанат боевых единоборств по имени Иван приехал в гости к деду в село Савкино, сообщает телеграм-канал Mash. Во время встречи с возлияниями он вышел из-за стола и отправился в другую комнату. Там он накрутил на кулаки боксёрские бинты, после чего начал отрабатывать удары, почему-то выбрав для спарринга своего деда. В какой-то момент боец сбил пенсионера с ног, навалился на него и провёл болевой приём, сломав тому руку.
Иван испугался и вызвал скорую помощь. Сказал, что нанёс старику «всего» восемь ударов. Медики увезли деда в больницу, где тот через некоторое время скончался. На любителя рукопашных схваток завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».
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Александр Бойцов