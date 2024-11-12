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19-летний парень снял на видео интимную близость с 15-летней школьницей

Фото: istockphoto / Ake Ngiamsanguan

Фото: istockphoto / Ake Ngiamsanguan

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В Долгопрудном произошла интимная близость между 19-летним юношей и 15-летней школьницей. Молодой человек буквально заставил девочку пойти на это, сообщает РЕН ТВ.


Кроме того, парень не только принудил подростка к половому акту, но и специально снял порнографический компромат на школьницу. Все отснятые материалы он хранил в своём телефоне.

На сегодняшний день на молодого человека возбуждено уголовное дело. Он частично признал вину.

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#подмосковье
#подросток
#уголовное насилие
#видео
Экс-замдиректора центра для сирот Беляков изнасиловал двух воспитанников в туалете
В Петербурге экс-замдиректора центра для сирот Белякова задержали за педофилию
12 ноября 2024, 13:40

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

В Петербурге задержали бывшего замдиректора Центра содействия семейному воспитанию для детей-сирот Германа Белякова по подозрению в изнасиловании воспитанников в туалете и в кабинете центра. Об этом пишет Shot.
По данным издания, 57-летний несколько лет был заместителем директора по воспитательно-реабилитационной работе в Колпино. Выяснилось, что в 2023 году он изнасиловал двух несовершеннолетних воспитанников центра в туалете. Пострадавшие рассказали, что он им угрожал.

Первой жертвой Белякова стал 17-летний подросток-инвалид, его он изнасиловал сначала в туалете, а потом и в кабинете. Вторым пострадавшим ребенком стал 8-летний мальчик. Его педофил также изнасиловал в кабинете.

Когда об этом стало известно, Белякова сразу уволили. Накануне его задержали. Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время суд изберет для него меру пресечения. Извращенцу грозит наказание от 15 лет до пожизненного заключения.

При этом у Белякова есть жена и дочь.

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#подросток
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#пострадавшие
#уголовное дело
#наказание
#мальчик
#игры
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Родители подшутившей над терактом в «Крокусе» девушки стали фигурантами дела
12 ноября 2024, 13:24

Фото: istockphoto/Akintevs

В отношении родителей одной из глумившихся над терактом в «Крокусе» молодых россиянок возбудили уголовное дело. Накануне их дочь с подругой записали видео у концертного зала, на котором с шутками и прибаутками обещали устроить новый теракт.
Как сообщает РЕН ТВ в своём телеграм-канале, девушка вела антисоциальный образ жизни, употребляла алкоголь и наркотики. Против родителей возбудили уголовное дело по факту невыполнения ими своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетней.

Две не слишком умные блогерши выложили в сеть видеозапись, в которой в шутку припугнули новым терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Ролик был записан в качестве приветствия подписчикам.

«Мы приехали в "Крокус Сити Холл". Сейчас будем устраивать теракт. Классно», — широко улыбаясь говорила одна из девушек, вышагивая по парковке около концертного зала.

Пользователи сети возмутились циничной видеозаписью и осудили её авторов. Ими также заинтересовались правоохранители, которые быстро выяснили, что блогерши прибыли из Владимира. Теперь родители одной из них стали фигурантами уголовного дела.

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#наркотики
#дело
#алкоголь
#уголовное дело
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#теракт
#пользователи
#девушка
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Движение по Кодорскому мосту открыто в Абхазии
12 ноября 2024, 13:11

Фото: istockphoto/z1b

Движение по Кодорскому мосту в Абхазии разблокировано силовиками, передает РИА Новости, ссылаясь на начальника Госавтоинспекции по Очамчирскому району Эдуарда Кукуризе.
«Движение через реку Кодор восстановлено. Автомобили двигаются беспрепятственно», — прокомментировал собеседник агентства.
Уточняется, что движение в Сухум перекрыли оппозиционеры. По словам источника журналистов среди абхазской оппозиции, протестующие не смогли приостановить движение во второй раз. Инициативу уже перехватили сотрудники.

Протесты в Сухуме начались на фоне принятия закона «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов». Оппозиционеры против межправительственного соглашения «Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия», с которым связан закон. По мнению протестующих, речь идет о продаже РФ апартаментов в республике.

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#мир
#абхазия
#новости
#мост
#движение
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Подросток-мигрант ударил с ноги девушку в Свердловской области — видео
12 ноября 2024, 12:53

Фото: istockphoto/vichinterlang

Подросток-мигрант ударил школьницу в Свердловской области, передает телеканал «360».
На кадрах можно увидеть, как юноша бьет ногой в грудь пострадавшей. Кроме того, на записи слышно, как парня подначивала другая девушка.
По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина, заведут уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее сообщалось, что в столичном метрополитене росгвардейцы задержали молодого человека в одном нижнем белье. Как уточнили в пресс-службе ведомства, речь идет о 23-летнем уроженце Ростовской области. Парень не смог рассказать сотрудникам, где он отдыхал. Задержанный передан правоохранителям для выяснения обстоятельств произошедшего.

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#мир
#россия
#школьники
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#следственный комитет
#видео
#уголовное дело
#мигранты
#подростки
#новости
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Росгвардия задержала в столичном метро полуголого мужчину
12 ноября 2024, 12:10

Фото: istockphoto/vichinterlang

Молодого человека, спустившегося в метро в одном нижнем белье, задержали столичные росгвардейцы, сообщает пресс-служба ведомства.
Информация о полуголом мужчине, который пристаёт к прохожим в районе улице 10-летию Октября и пытается войти в метро, поступила патрулю росгвардейцев. Они отправились на поиски и задержали нарушителя общественного порядка, когда тот был на территории метрополитена.

«Неадекватный пассажир оказался 23-летним уроженцем Ростовской области. Он рассказал, что отдыхал с друзьями, вышел покурить, а обратно его не пустили. Однако объяснить, где именно он отдыхал, молодой человек не смог», — говорится в сообщении.
Сотрудники Росгвардии передали задержанного полицейским для дальнейшего разбирательства.

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#росгвардия
#москва
#метро
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На Курилах медведь напал на людей — есть пострадавшие
Два человека госпитализированы после нападения на них медведя на Курилах
12 ноября 2024, 11:26

Фото: istockphoto/Byrdyak

Двое мужчин пострадали в результате нападения медведя на курильском Итурупе, их госпитализировали, пишет РИА Новости, ссылаясь на лесное и охотничье хозяйство Сахалинской области.
«Бурый медведь во вторник напал на Итурупе на двух человек. В результате пострадали турист и сопровождавший его местный житель. Они шли по туристическому маршруту на Белые скалы — природной достопримечательности острова. В настоящее время мужчины находятся в Курильской ЦРБ», — пояснила журналистам собеседница.
Она добавила, что медведя сейчас ищут для отстрела.

Ранее сообщалось, что в Северной столице школьник напал на алкомаркет с ножом. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

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#мир
#животные
#нападение
#новости
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Медицинский работник и идеальный семьянин: что скрывала семья из Ноябрьска, где убили многодетную мать
12 ноября 2024, 11:16

Фото: iStock/Vranilo

Мужчина встретил свою супругу в подъезде дома и нанес ей несовместимые с жизнью удары ножом. Причиной изменения поведения мужчины стали запрещенные вещества. Подробности трагедии в материале «Радио 1».

Убийство в Ноябрьске


Трагедия случилась в семье Федотовых в городе Ноябрьск. 23 февраля 2021 года 38-летний супруг из-за семейного конфликта убил мать своих детей. Дмитрий, находясь в алкогольном опьянении подкараулил, супругу в подъезде дома, нанес ей несколько ударов ножом и начал избивать. Травмы были смертельными и женщина скончалась до приезда скорой медицинской помощи.

Что говорят знакомые о семье


Бывшая коллега медбрата Дмитрия Федотова, который стал убийцей, поделилась деталями личной жизни пары. Женщина до сих пор не может осознать произошедшее, так как семья казалась идеальной во всех отношениях.

«Дима очень любил Олю. Он работал в травматологическом отделении гипсовым техником, прекрасно накладывал гипс. Он никогда на меня «ты» не называл, а пациенты уважали Диму. Оля — тоже медицинский работник, была замечательной мамой. У них трое детей. Дима был очень хорошим семьянином! Его отец работал водителем скорой помощи – очень уважаемый человек, сейчас на пенсии. Мама, по-моему, трудилась воспитателем в детском саду. У них воспитанные дети, всегда поздороваются», — вспоминает экс-коллега убийцы.

Женщина рассказывает, что в какой-то момент глава семьи «стал увлекаться запрещенными веществами и пошел в разнос».

«Вот видите, что случилось! Многие говорят, что я выгораживаю Диму. Нет, я знаю, какой он был. Не родила бы троих детей с плохим мужем. Оля тоже очень уважительная – всегда с улыбкой, приветливая. Во время отпусков старшую медицинскую сестру подменяла. Так что не могу ничего плохого сказать о семье», – подвела итог собеседница.

Ольга Федотова (Фото: соцсети О. Федотовой)

Еще один знакомый семьи тоже помнит только хорошее о семье.

Знал обоих, ничего плохого сказать не могу. Дмитрий — хороший адекватный парень, Оля — тоже примерная жена. Редко их встретишь в одиночку – везде и всегда ходят, гуляют вместе. Но, как оказалось, не все так гладко было за закрытыми дверями. Печальный конец, никто не ожидал от Димы такого поступка, – говорит мужчина.
Так же мужчина рассказал, что общие знакомые говорили ему, что Дима в последнее время изменился, пара стала часто ссориться, несколько раз даже вызывали наряды полиции. Накануне своей гибели женщина забрала детей и ушла к родственникам, а в день убийства вернулась за вещами, но из подъезда дома так и не вышла. Известно, что погибшая планировала разорвать отношения с супругом и подала документы на развод.

Приговор суда


По информации регионального следственного комитета, Дмитрий Федотов признан виновным в совершении убийства. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Дети после трагедии остались с родственниками.

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#наказание
#отец
#отношения
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В Москве аферисты похитили у банков более ста миллионов рублей на автокредитах
12 ноября 2024, 11:10

Фото: istock/Rawf8

В Москве сотрудники Главного следственного управления МВД России совместно с оперативниками Московского уголовного розыска задержали 18 членов преступной группировки, подозреваемой в мошенничестве в сфере автокредитования. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, с 2021 по 2022 год злоумышленники обращались в финансовые учреждения для получения автокредитов, предоставляя фиктивные документы, подтверждающие их трудовую деятельность и уровень дохода. Полученные средства использовались для приобретения дорогих автомобилей, которые впоследствии перепродавались как в других регионах России, так и за границей. При этом аферисты не планировали исполнять свои обязательства по возврату займов.

В результате расследования было задокументировано более 20 преступлений, в результате которых 11 банков понесли ущерб на сумму свыше 100 000 000 рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям 159 УК РФ (Мошенничество) и 210 УК РФ (Организация преступного сообщества и участие в нем). Для 18 задержанных избраны различные меры пресечения, в то время как еще двое фигурантов объявлены в федеральный розыск.

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#уголовное мошенничество
#рф
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Бойца СВО избили на глазах у его пятерых детей в Новосибирской области
12 ноября 2024, 10:41

Фото: iStock/globalmoments

Бойца спецоперации жестоко избили на глазах у его пятерых детей в поселке Сузун Новосибирской области. Об этом говорится в паблик «Союз Отцов и Семей Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте».
Согласно сообщению, бывшая супруга участника СВО уехала отдыхать в бар, а детей оставила одних дома. Отец узнал об этом и сразу приехал к ним. Позже женщина вернулась домой в компании нескольких собутыльников, с которыми у мужчины разгорелся конфликт. В итоге несколько человек избили военного на глазах у его детей. Ему пришлось накладывать на лицо швы.

Утверждается, что дом, в котором живет бывшая супруга бойцы СВО вместе с их общими детьми, был приобретен на деньги пострадавшего, которые он получил за ранение в зоне спецоперации. Кроме того, родственники мужчины утверждают, что его бывшая жена – дочь одного из глав поселка Сузун.

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