19-летний парень снял на видео интимную близость с 15-летней школьницей

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В Долгопрудном произошла интимная близость между 19-летним юношей и 15-летней школьницей. Молодой человек буквально заставил девочку пойти на это, сообщает РЕН ТВ.
Кроме того, парень не только принудил подростка к половому акту, но и специально снял порнографический компромат на школьницу. Все отснятые материалы он хранил в своём телефоне.
На сегодняшний день на молодого человека возбуждено уголовное дело. Он частично признал вину.
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Дайана Хусинова