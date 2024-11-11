Насилие и шоу-бизнес через постель: в чем Валерия, Михальчик и другие женщины Александра Шульгина обвинили композитора

(Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Отношения Шульгина и Валерии
Одним из самых известных проектов Шульгина является певица Валерия. Он создал ее сценический образ и имя, но их сотрудничество обернулось для артистки настоящим испытанием.
Александр познакомился с Аллой Перфиловой (Валерией) в 1991 году, когда она была замужем за саратовским пианистом и композитором Леонидом Ярошевским и уже успела поучаствовать в фестивале «Юрмала-87». По словам Валерии, строгий подход Шульгина к работе принёс свои плоды: её песни быстро завоевали популярность, она побеждала на конкурсах и обрела народную любовь. В то время певица испытывала искренние чувства к продюсеру, и он отвечал ей взаимностью.
В 1993 году у них родилась старшая дочь Анна, через год появился сын Артемий, а в 1998 году на свет появился младший сын Арсений. Однако Валерия утверждает, что Шульгин не проявлял заботы как муж и отец, а моральное давление со временем переросло в физическое насилие.
Любое слово или взгляд певицы, не понравившиеся Шульгину, становились причиной скандала, который заканчивался рукоприкладством. Валерия пыталась скрыть следы насилия, тщательно замазывая синяки перед выходом на публику, и боялась кому-либо рассказать о происходящем.
«Любые попытки сопротивления пресекались резкими ударами его кулаков. А мы с ним, как вы понимаете, в разных весовых категориях. Шульгин пытался строить семью, основываясь на своих принципах», — признавалась Валерия в письме, которое было опубликовано KP.RU.Валерия осознала, что ее жизнь превратилась в кошмар, но ей некуда было обратиться за помощью. Александр Шульгин изолировал ее от всех, вытеснив из ее жизни друзей и знакомых. Единственным выходом стал побег к родителям в Аткарск с детьми. Ради безопасности и благополучия детей она даже поставила на паузу свою музыкальную карьеру.
«Я молчала десять лет, но больше молчать не собираюсь. Много раз в различных интервью я говорила, что встреча с Шульгиным круто изменила мою жизнь во всех ее проявлениях. Так оно и было. Мне казалось, что я нашла настоящую любовь, но потом поняла, что попала в такие сети, из которых выбраться просто немыслимо. Сильный бизнесмен и одаренный продюсер отныне управлял всей моей жизнью, отрезав от общения с друзьями, родственниками, родителями», — отмечала она.
Несмотря на болезненный развод, Валерия быстро восстановилась и вернулась к выступлениям. Спустя некоторое время она познакомилась с продюсером Иосифом Пригожиным, который помог ей оправиться и снова поверить в себя. Он стал не только ее продюсером, но и мужем.
Роман с Юлией Михальчик
Юлия Михальчик встретила Александра Шульгина во время участия в проекте «Фабрика звезд-3». Вскоре Шульгин сделал ей предложение руки и сердца в прямом эфире, и она, не раздумывая, согласилась. Пара отправилась в предсвадебное путешествие в Египет, но после возвращения в Москву их пути разошлись. Позже Юлия призналась, что причиной разрыва стали трудные отношения с будущим мужем.
Во время двухнедельного отдыха на курорте она столкнулась с сильным давлением со стороны Шульгина, которое, по ее словам, стало физическим. Певица рассказала, что однажды он потребовал от нее надеть маску для плавания, и, разозлившись на ее отказ, схватил ее за лицо. Этот инцидент стал решающим моментом для Юлии, заставившим ее отказаться от замужества с продюсером.
Анастасия КрайноваАнастасия Крайнова (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
В третьем сезоне «Фабрики звезд» участвовала также певица Анастасия Крайнова. Между ней и Юлией Михальчик была нешуточная конкуренция. Но это было не только музыкальное противостояние.
По словам Анастасии, Шульгин изначально проявлял симпатию к ней, однако она сразу дала понять композитору, что их связывают исключительно деловые отношения. В результате Шульгин переключил свое внимание на Михальчик.
«С Юлей были непонятки. Примерно предполагаю, почему она меня невзлюбила: мы похожи типажом, нас даже путали. Сначала ко мне проявил внимание наш продюсер Шульгин, а Михальчик успешно перетянула на себя это внимание. Не столько перетянула, сколько я с удовольствием отдала ей эту возможность. Я была немножко не про то, что нужно попасть в шоу-бизнес через постель, а у человека были другие намерения», — делилась Крайнова в одном из YouTube-шоу.
Анастасия Крайнова позже призналась в одном из интервью, что Шульгин оказывал на нее моральное давления и нередко доводил девушку до истерики. По ее словам, после окончания проекта музыкант просто бросил своих учениц, как использованный материал, потеряв к ним интерес.
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