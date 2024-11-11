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Насилие и шоу-бизнес через постель: в чем Валерия, Михальчик и другие женщины Александра Шульгина обвинили композитора

(Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

(Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Александр Шульгин – известный композитор и автор множества хитов для популярных исполнителей. Однако в последние годы его имя стало часто появляться в СМИ из-за громких скандалов, связанных с его личной жизнью. Почему женщины музыканта вспоминают о нем с содроганием расскажет «Радио 1».

Отношения Шульгина и Валерии

Валерия (Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников)

Одним из самых известных проектов Шульгина является певица Валерия. Он создал ее сценический образ и имя, но их сотрудничество обернулось для артистки настоящим испытанием.



Александр познакомился с Аллой Перфиловой (Валерией) в 1991 году, когда она была замужем за саратовским пианистом и композитором Леонидом Ярошевским и уже успела поучаствовать в фестивале «Юрмала-87». По словам Валерии, строгий подход Шульгина к работе принёс свои плоды: её песни быстро завоевали популярность, она побеждала на конкурсах и обрела народную любовь. В то время певица испытывала искренние чувства к продюсеру, и он отвечал ей взаимностью.

В 1993 году у них родилась старшая дочь Анна, через год появился сын Артемий, а в 1998 году на свет появился младший сын Арсений. Однако Валерия утверждает, что Шульгин не проявлял заботы как муж и отец, а моральное давление со временем переросло в физическое насилие.

Любое слово или взгляд певицы, не понравившиеся Шульгину, становились причиной скандала, который заканчивался рукоприкладством. Валерия пыталась скрыть следы насилия, тщательно замазывая синяки перед выходом на публику, и боялась кому-либо рассказать о происходящем.

«Любые попытки сопротивления пресекались резкими ударами его кулаков. А мы с ним, как вы понимаете, в разных весовых категориях. Шульгин пытался строить семью, основываясь на своих принципах», — признавалась Валерия в письме, которое было опубликовано KP.RU.
Валерия осознала, что ее жизнь превратилась в кошмар, но ей некуда было обратиться за помощью. Александр Шульгин изолировал ее от всех, вытеснив из ее жизни друзей и знакомых. Единственным выходом стал побег к родителям в Аткарск с детьми. Ради безопасности и благополучия детей она даже поставила на паузу свою музыкальную карьеру.

«Я молчала десять лет, но больше молчать не собираюсь. Много раз в различных интервью я говорила, что встреча с Шульгиным круто изменила мою жизнь во всех ее проявлениях. Так оно и было. Мне казалось, что я нашла настоящую любовь, но потом поняла, что попала в такие сети, из которых выбраться просто немыслимо. Сильный бизнесмен и одаренный продюсер отныне управлял всей моей жизнью, отрезав от общения с друзьями, родственниками, родителями», — отмечала она.

Несмотря на болезненный развод, Валерия быстро восстановилась и вернулась к выступлениям. Спустя некоторое время она познакомилась с продюсером Иосифом Пригожиным, который помог ей оправиться и снова поверить в себя. Он стал не только ее продюсером, но и мужем.


Роман с Юлией Михальчик


Юлия Михальчик (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)

Юлия Михальчик встретила Александра Шульгина во время участия в проекте «Фабрика звезд-3». Вскоре Шульгин сделал ей предложение руки и сердца в прямом эфире, и она, не раздумывая, согласилась. Пара отправилась в предсвадебное путешествие в Египет, но после возвращения в Москву их пути разошлись. Позже Юлия призналась, что причиной разрыва стали трудные отношения с будущим мужем.

Во время двухнедельного отдыха на курорте она столкнулась с сильным давлением со стороны Шульгина, которое, по ее словам, стало физическим. Певица рассказала, что однажды он потребовал от нее надеть маску для плавания, и, разозлившись на ее отказ, схватил ее за лицо. Этот инцидент стал решающим моментом для Юлии, заставившим ее отказаться от замужества с продюсером.


Анастасия Крайнова

Анастасия Крайнова (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

В третьем сезоне «Фабрики звезд» участвовала также певица Анастасия Крайнова. Между ней и Юлией Михальчик была нешуточная конкуренция. Но это было не только музыкальное противостояние.

По словам Анастасии, Шульгин изначально проявлял симпатию к ней, однако она сразу дала понять композитору, что их связывают исключительно деловые отношения. В результате Шульгин переключил свое внимание на Михальчик.

«С Юлей были непонятки. Примерно предполагаю, почему она меня невзлюбила: мы похожи типажом, нас даже путали. Сначала ко мне проявил внимание наш продюсер Шульгин, а Михальчик успешно перетянула на себя это внимание. Не столько перетянула, сколько я с удовольствием отдала ей эту возможность. Я была немножко не про то, что нужно попасть в шоу-бизнес через постель, а у человека были другие намерения», — делилась Крайнова в одном из YouTube-шоу.

Анастасия Крайнова позже призналась в одном из интервью, что Шульгин оказывал на нее моральное давления и нередко доводил девушку до истерики. По ее словам, после окончания проекта музыкант просто бросил своих учениц, как использованный материал, потеряв к ним интерес.

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«Сбежала от бухого отца»: в чем Марата Башарова обвинила его дочь и о каком позорном пороке артиста стало известно
11 ноября 2024, 16:34

Марат Башаров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Марат Башаров вновь оказался в центре громкого скандала. Его 20-летняя дочь Амели раскрыла семейную тайну, заявив, что отец не смог справиться с позорным пороком, в котором его обвиняли несколько лет назад. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Новый роман и старые пристрастия


Актриса Ася Борисова стала новой избранницей Марата Башарова около года назад. Пара часто выходит вместе в свет, публично заявляя о том, что готова узаконить отношения. Казалось бы, личная жизнь актера начала налаживаться, а репутация дебошира уже практически осталась в прошлом, как вдруг, его 20-летняя дочь сделала скандальное заявление. Девушка обвинила отца в алкогольной зависимости.

«Я сейчас сбежала из дома от бухого бати к другу в снегопад. Я спала 15 часов... Проснулась и ко мне начал докапываться бухой отец», — сообщила Амели в своих социальных сетях.

Реакция Башарова на обвинения дочери


Марат Башаров с дочерью Амели (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Для артиста откровения наследницы стали настоящим ударом.

В эфире телепередачи «Ты не поверишь!» артист поспешил заверить, что это недостоверная информация, а аккаунт его дочери ведет другой человек.

Предыдущие браки


Известно, что Марат Башаров дважды состоял в официальном браке. Оба союза были недолгими и закончились громкими скандалами. Первая супруга Екатерина Архарова попала в больницу с переломом носа и сотрясением мозга всего через несколько месяцев после свадьбы.

Ситуация повторилась и со второй женой Елизаветой Шевырковой. Они развелись после того, как Марат жестоко избил ее. Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Актер признался, что его неадекватное поведение всегда было связано с алкоголем, однако заверил, что давно оставил эту вредную привычку.

«Меня наказывают и будут наказывать. Это, конечно, тяжело переживать. Во-первых, ты теряешь финансовую стабильность и не можешь нормально жить. Во-вторых, невероятно приятно выходить к зрителям, находиться на площадке и слышать команду «мотор». Когда этого лишают, это действительно болезненно», — делился переживаниями артист.

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Чуть не лишилась зуба: за что на Лолиту напали «50 лбов» из «Русской общины» в Ярославле, связь с «Голой вечеринкой» и СВО
11 ноября 2024, 16:13

Певица Лолита Милявская (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Ярославль, древний русский город, оказался в центре внимания из-за концерта певицы Лолиты Милявской, известной своим эпатажем и отсутствием комплексов. Подробнее о скандале читайте в материале «Радио 1».

Угроза срыва концерта

Лолита Милявская поделилась информацией о том, как 50 мужчин пытались сорвать её концерт в Ярославле, который прошёл 10 ноября в КЗЦ «Миллениум». По словам артистки, за попыткой сорвать выступление стояли активисты из «Русской общины», которые прибыли на концерт на минивэнах.

«Вот что они от меня хотели? Честно, не могу сказать — только передний зуб вставила, думала, сейчас опять лишусь», — отмечает Лолита.
Певица выразила благодарность всем, кто работал в Ярославле, залу и зрителям, а также полиции, отметив, что её тело было вне досягаемости агрессивно настроенных активистов.

Опубликовали обращение к властям

Ранее активисты движения «Русская Община» в социальных сетях опубликовали обращение к властям с просьбой отменить концерт.

«Считаем невозможными ее выступления в России после её участия в так называемой "голой вечеринке" во время СВО, а также после её постов в соцсетях, в частности о "потреблении москалей"», — указано в сообщении.

Обозначила свое отношение к организации

В ответ на претензии активистов Лолита обозначила свое отношение к организации.

«Я вот открыла ваши странички, посмотрела. А там написано: финансовый отчёт за 2023 год. Фотография Xolidayboy и написано «мы отменили его концерт». Ну, я всё-таки рассчитывала на финансовый отчёт. Вы же всё-таки фонд. А фонд оставляет себе 30 процентов», — отметила артистка.

Она подчеркнула, что не стоит обманывать государство, так как это всегда приводит к плохим последствиям. Похоже, конфликт продолжится, но уже за пределами Ярославля.

Власти не нашли причин для отмены

Концерт всё же прошёл. Власти не нашли причин для его отмены. У певицы в Ярославле оказалось немало поклонников, которые снимали выступление и делились видео в социальных сетях.

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Писательница о жизни «новых русских» задолжала ФНС почти миллион рублей
Mash: писательница и светская львица Оксана Робски задолжала ФНС 900 тыс руб.
10 ноября 2024, 18:07

Оксана Робски (Фото: riamediabank.ru/Сергей Пятаков)

Российская писательница и светская львица нулевых Оксана Робски оказалась должна ФНС почти миллион рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что символ рублевского гламура задолжала перед налоговой 900 тысяч рублей. На что конкретно они были начислены, не сообщается.

Ранее на имя Робски были зарегистрированы две фирмы: одна из них работала в сфере культуры и искусства, вторая — в издательском бизнесе. Они были ликвидированы в 2014 и 2018 году. На сегодняшний день светская львица живет на две страны, в США у Робски живут дети.

Оксана Робски в начале 2005 года выпустила свой первый роман «Casual». За это произведение писательница была номинирована на премию «Национальный бестселлер».

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SHAMAN выразил соболезнования в связи со смертью своего пресс-секретаря
SHAMAN выразил соболезнования в связи со смертью Коробкова-Землянского
10 ноября 2024, 17:41

SHAMAN (Ярослав Дронов) (Фото: riamediabank.ru/Павел Бедняков)

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) отреагировал на новость о смерти своего пресс-секретаря, журналиста Антона Коробкова-Землянского. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.
Певец подчеркнул, что журналист был для него другом, и в своей публикации пожелал ему «Царствия Небесного», сопроводив слова скорби недавним фото покойного.

Согласно предварительной информации, представитель артиста мог умереть от острой сердечной недостаточности.

Напомним, 40-летний журналист Антон Коробков-Землянский скончался вечером в субботу, 9 ноября. Мужчина находился дома со своей супругой, когда вдруг он начал задыхаться. Женщина вызвала медиков, однако спасти его не удалось.

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Названа возможная причина смерти пресс-секретаря певца SHAMAN
Пресс-секретарь певца SHAMAN, предварительно, умер от сердечной недостаточности
10 ноября 2024, 15:55

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Названа предварительная причина смерти пресс-секретаря певца SHAMAN Антона Коробкова-Землянского. По мнению врачей, представитель артиста мог умереть от острой сердечной недостаточности.
Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах. Вчера вечером Коробков-Землянский вдруг резко стал задыхаться у себя дома на Проспекте Мира в Москве. Его жена сразу же вызвала скорую помощь, вызов на пульт диспетчера поступил в 22:10. Врачи приехали быстро, но помочь 40-летнему мужчине уже не смогли. Была зафиксирована его смерть.

Антон Коробков-Землянский родился в Красноярском крае. В 2007 году он переехал в Москву. За годы карьеры работал на Первом канале, на радио «Европа плюс», «Русском радио», реализовывал медиапроекты для различных российских телеканалов. В 2019 году он стал руководителем пресс-службы холдинга «Европейская медиагруппа» (ЕМГ). Был пресс-атташе Филиппа Киркорова, а с 2022 года стал представителем певца SHAMAN.

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Бандитские крыши и заказные убийства: как Авраам Руссо, Азиза, Пригожин и другие выживали в «поделенном братвой» шоубизе 90-х

Актрису сериала «Склифосовский» Татьяну Иванову похоронили в Москве
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#помощь
#смерть
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#радио
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Бандитские крыши и заказные убийства: как Авраам Руссо, Азиза, Пригожин и другие выживали в «поделенном братвой» шоубизе 90-х
10 ноября 2024, 00:00

Александр Шишинин и новый состав группы «Комбинация» (фото: официальный сайт группы «Комбинация»)

В 2024 году на экраны вышел российский сериал «Комбинация», рассказывающий о первой советской женской поп-группе. В центре сюжета — история жизни основателя коллектива Александра Шишинина, который был убит в своём подъезде. Согласно одной из наиболее распространённых версий, причиной убийства стала месть за отказ делиться доходами с криминальными авторитетами. «Радио 1» подробнее расскажет о том, как бандиты проникли в ​отечественный шоу-бизнес во времена распада ​Советского Союза.

Криминальный мир в шоу-бизнесе


В конце 80-х и начале 90-х годов артисты получали настолько большие гонорары за концерты, что увозили их сумками и чемоданами.

Певец Роман Жуков рассказал, что во время туров стадионного масштаба, где собиралось множество зрителей, вся заработанная сумма накапливалась и становилась всё тяжелее.
«Естественно, если ты возвращаешься с такими деньжищами в Москву, какие-нибудь братки об этом узнают. Но у нас тоже своя "разведка" была. Перед вылетом домой нам сообщали: в Домодедово вас уже караулят, на пяти машинах, столько-то бойцов. И мы тут же меняли билеты на прилет в другой аэропорт», — добавил Жуков «Комсомольской Правде».
Солист группы «На-На» Валерий Юрин рассказал, что в конце 1980-х годов везде процветал рэкет. Его друг и коллега, певец Женя Белоусов, признавался ему, что зарабатывал по 20 тысяч рублей с каждого стадионного концерта. В те времена на эти деньги можно было ежедневно приобретать по 2–3 автомобиля.

Однако позже Белоусов вложил все свои сбережения в водочный бизнес. Многие считаю, что криминальный мир использовал артиста как «лицо» проекта, чтобы за его спиной заниматься незаконными вещами. Но в итоге бизнес не принёс успеха, и Белоусов начал злоупотреблять алкоголем. В возрасте 32 лет певец скончался от инсульта.

В начале 1990-х годов криминал начал активно вмешиваться в мир шоу-бизнеса. По словам сотрудника РУБОП МВД России по Москве Михаила Игнатова, первыми за эту сферу взялись «солнцевские». Они предлагали артисатм свою защиту, услуги «крыши» и помогали решать проблемы во время гастролей.

Роковой концерт в Санкт-Петербурге


Иногда у криминальных авторитетов возникают личные интересы к своим подопечным. Например — роман лидера мазуткинской преступной группировки Игоря Малахова и певицы Азизы. Бандит даже стал её менеджером.

6 ноября 1991 года они вместе отправились в Санкт-Петербург на участие в концерте во Дворце спорта «Юбилейный». Но праздник превратился в настоящую трагедию и вечер оказался роковым.

На концерте между Малаховым и директором Игоря Талькова Валерием Шляфманом возник конфликт, который привёл к трагическим последствиям. По словам свидетелей, бандит достал пистолет. Началась суматоха. Раздались выстрелы. Игорь Тальков упал, получив ранение в грудь, и умер ещё до приезда скорой.

Певица Азиза (фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников)

«Крыша» Ромы Жукова


Певец Рома Жуков рассказал о том, что у него тоже было защитное крыло криминала.
«Мы познакомились между концертами в "Лужниках". Я был на пике своей славы. Возвращаюсь в гримерку, а меня поджидает мужичок. Внешне не примечательный, но одет прилично. И глаза очень злые. Говорит: "Рома, привет. Меня зовут Леха Француз (Леонид Дворников, один из лидеров казанской ОПГ, который в 1990-м отбил у московских банд часть Старого Арбата), хотим с тобой сотрудничать"», — вспомнил Жуков в «КП».
По словам певца, ни о каком Французе он до этого не знал, но сразу понял, что человек он серьёзный и связан с криминалом.
«Это было не предложение поработать вместе, а ультиматум: работаем и все. Криминал был уже везде», — рассказал артист.
И с тех пор ему приходилось отдавать бандитам 50% своего дохода. Однако несмотря на это, от сотрудничества с криминальными авторитетами Жуков тоже получал выгоду.
«Скажем, у меня была проблема с телевидением — не брали в программу «50/50», которая тогда была невероятно популярна, ее вся страна смотрела. И вот эти ребята приехали к директору, подняли его за грудки, и меня сразу позвали на запись», — поделился певец в беседе с «КП».
По его словам, всё закончилось постепенно. Певец и его криминальный коллега просто начали отдаляться друг от друга, а затем Жуков узнал, что в 1992 году Леха Француз был убит вместе со своей возлюбленной.

Певец Рома Жуков (фото: фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Убийство Александра Шишинина


Продюсер группы «Комбинация» Александр Шишинин отказался сотрудничать с криминальными структурами и из-за этого его могли убить. Михаил Игнатов считает, что убийство продюсера с самого начал выглядело странно.
«Его порезали в подъезде то ли ножом, то ли заточкой, будто это банальный гоп-стоп: какой-нибудь бродяга увидел прикинутого мужика и решил забрать у него деньги и шмотки», — вспомнил Игнатов в «КП».
Изначально никто и подумать не мог, что убийство было заказным. Проведённый анализ показал, что Шишинина таким образом просто хотели предупредить, но перестарались.

Убийство создателя самой известной девичьей группы в СССР, а затем и в России, так и осталось нераскрытым. Имена убийцы и заказчика до сих пор неизвестны.

Группа «Комбинация» (фото: официальный сайт группы «Комбинация»)


Угрозы Иосифу Пригожину


В 2002 году в Москве произошёл взрыв автомобиля Mercedes, принадлежавшего Иосифу Пригожину. Это могло быть связано с его сотрудничеством с Авраамом Руссо, который ранее получал финансовую поддержку от Тельмана Исмаилова, но впоследствии разорвал с ним отношения.

В 2004 году Руссо похитили и избили, чтобы заставить его подписать новый контракт с Исмаиловым. В 2006 году машину Руссо обстреляли, и певец чудом остался жив.

Лишь в 2022 году Следственный комитет сообщил, что заказчиком покушения был Исмаилов, объявленный в международный розыск. В настоящее время он проживает в Черногории.

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин (фото: РИА Новости / Кирилл Зыков)

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Прилетевший в Россию Леонтьев довел зрителей до слез на юбилее Крутого
Певец Валерий Леонтьев довел до слез зрителей на юбилейном концерте Крутого
09 ноября 2024, 18:35

Валерий Леонтьев (Фото: riamediabank.ru/Кирилл Каллиников)

Народный артист России Валерий Леонтьев прилетел из США в Россию, чтобы выступить на юбилейном концерте композитора и продюсера Игоря Крутого. Об этом сообщает Super.
На праздничном вечере в честь 70-летия композитора Крутого он исполнил песню «Занавес». 75-летний Леонтьев выступил в России впервые за несколько лет.

Главный «Казанова» российской эстрады был на сцене в элегантном черном костюме. В исполненной им песне есть слова: «расстаться нам пора», «теперь я свободен», что, вероятно, можно считать творческим прощанием с аудиторией.

Выступление знаменитого певца произвело абсолютный фурор на зрителей. Преданные поклонники буквально завалили Леонтьева цветами, заставив его удивиться, что букеты предназначаются ему, а не виновнику праздничного вечера. В комментариях о концерте многие пишут, что было невероятно красиво и мучительно больно до слез, от того, что исполнителя, скорее всего, больше не удастся увидеть на сцене.

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#карьера
#певец
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«Все выпивали, что-то курили»: Тимати рассказал, что на самом деле происходило на скандальных вечеринках P. Diddy
09 ноября 2024, 15:22

P. Diddy с дочкой (фото: социальные сети Ченс Комбс)

Рэпер Тимур Юнусов, известный как Тимати, поделился своими воспоминаниями о встрече и творческом сотрудничестве с американским коллегой Шоном Комбсом, известным как P. Diddy. В своём 18-минутном видеообращении в социальных сетях Тимати подробно рассказал о своём общении с музыкантом, который сейчас находится под арестом в США. Ему предъявлены обвинения в изнасиловании, торговле людьми, педофилии, похищении, взяточничестве, поджоге и препятствовании правосудию. «Радио 1» подробнее расскажет о том, как связаны российский рэпер и ​P. Diddy.

Тимати и P. Diddy


Российский рэпер познакомился с Шоном Комбсом в 2010 году в Сен-Тропе через общих знакомых. Тогда они записали совместный трек и Тимати получил от P. Diddy приглашение на частные мероприятия.

Позже рэперы вместе выступали в Париже в рамках турне P. Diddy и Snoop Dogg, после чего договорились о сотрудничестве, и спустя шесть месяцев началась работа над совместным треком «I’m on you» и съёмками клипа в Лос-Анджелесе. После успешного сотрудничества Юнусов стал получать приглашения на легендарные вечеринки Diddy.
«Был ли я на тусовке P. Diddy? Конечно, был. И был не на одной, был на двух. Первая вечеринка, на которую я получил приглашение, была в Лос-Анджелесе. У него шла презентация его альбома. В общем, тусовка, имеющая отношение к индустрии развлечений. Мы приехали в дом к Дидди, который был весь обставлен охраной», — рассказал Тимур.
На первой вечеринке гости слушали новый альбом Комбса. Кроме Тимати, на мероприятии присутствовали такие звёзды, как Jay-Z и Бейонсе. Гости ели чёрную икру, пили шампанское. Одним словом — ничего противозаконного.
«Послушали треки, поговорили друг с другом и разъехались. Для меня на этом вечеринка закончилась, как и для многих. Сказать, что я там видел какие-то дичайшие оргии или сыпавшиеся с небес наркотики, или кто-то предлагал мне употребить, — такого не было», — сообщил Тимати.
На вторую тусовку Diddy Юносов попал после своего выступления на фестивале в Каннах. На вечеринку пригласили Леонардо Ди Каприо, Пэрис Хилтон, семью Кардашьян (не в полном составе) и известных спортсменов.
«Там было все веселее. Все выпивали, что-то курили, танцевали. Но, опять же, я поспешу всех расстроить — никаких диких оргий не было, ни на одной из вечеринок не было несовершеннолетних», — заявил российский исполнитель.

Тимати и P. Diddy (фото: кадр из клипа «I’m on you»)

Тимати не верит в вину P. Diddy


Юнусов утверждает, что не был свидетелем никаких зверств, насилия или издевательств над детьми. Он считает, что чрезмерное внимание к скандалу — это исключительно политический ход, связанный с противостоянием демократов и республиканцев в США. Он верит, что вся шумиха вокруг Пи Диди была устроена специально, чтобы очернить темнокожих знаменитостей и мэра Нью-Йорка и ослабить позиции претендента на пост президента США Камалы Харрис.
«История будет сворачиваться буквально спустя месяц-два после выборов. Все медиа будут смотреть за приговором», — считает Тимати.
Однако он не исключает и то, что половина из предъявленных обвинений в сторону Diddy — правда.
«Своими глазами ничего подобного я не видел, но было много фактов, включая видео избиения бывшей жены. Я абсолютно не исключаю, что половина из того, что было подано против этого человека, действительно соответствует описанию в кейсе. Никто не идеализирует P. Diddy», — подытожил музыкант.

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«Я всегда чувствовала себя нелюбимым ребёнком»: как сейчас живут проблемные дети многодетной Марии Шукшиной
09 ноября 2024, 11:11

Актриса Мария Шукшина (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Актриса и телеведущая Мария Шукшина — многодетная мать, у которой четверо детей. Ее наследники, несмотря на общее происхождение, отличаются друг от друга как по возрасту, так и по интересам. «Радио 1» подробнее расскажет о том, как сейчас живут дочка-качок, проблемный сын и двойняшки Фома и Фока.

Дочка-бодибилдер Марии Шукшиной


Мария Шукшина познакомилась с первым мужем ещё в институте, в середине 80-х. Её сокурсник Артём Трегубенко романтично ухаживал за ней и смог покорить сердце актрисы. Студенческий роман привёл к браку, который, правда, быстро закончился. Однако у пары 2 июля 1989 года родилась Анна.

Анна — единственная дочь актрисы и самая старшая из её детей. Девушка часто оказывается в центре скандалов, связанных с семейным имуществом, и не раз подливала масла в огонь, конфликтуя со своей известной бабушкой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

У Марии сложные отношения с дочерью, общаются они редко. Всё из-за того, что актрисе не понравилось, что дочь решила вынести семейный конфликт на всеобщее обозрение в популярном ток-шоу. Шукшина была против этого, но Анна не прислушалась к матери и рассказала всей стране о причинах продажи квартиры своей знаменитой бабушки. Мария сообщила, что ее дочь согласилась выдать семейные тайны всего за два миллиона рублей.

Долгое время дочь Шукшиной жила вместе со своей бабушкой в просторной четырёхкомнатной квартире, доставшейся Лидии Федосеевой-Шукшиной от покойного супруга. Мария и её сестра Ольга несколько лет конфликтовали и не могли решить кому достанется недвижимость. Анна же решила продать свою долю в квартире знаменитой бабушки всего за 5 миллионов, в то время как квартира стоит 15. Кроме того, покупателем стал её бывший возлюбленный, которого мама и бабушки девушки не любили и считали террористом.

Этот случай вызвал большой общественный резонанс: родственники участвовали в различных телепередачах, где публично ссорились из-за квадратных метров в Москве и творческого наследия Василия Шукшина. Анна призналась, что это повлияло на её актёрскую карьеру и о съёмках в кино пришлось забыть.


Анна Шукшина (фото: социальные сети Анны Шукшиной)

На сегодняшний день Анна чаще обсуждается из-за своего нового увлечения: из-за сложностей с актёрской карьерой девушка заинтересовалась фитнесом. Родственники не поддерживают увлечение Анны. По мнению её семьи, девушка использует бодибилдинг как способ уйти от реальности.

Дочь Шукшиной подтверждает, что в детстве столкнулась с проблемой жестокого обращения со стороны матери. Девушка рассказывает о случаях домашнего насилия и о том, что к её братьям мать относилась иначе — их мать никогда не била.
«Мать меня очень сильно била за уроки, иногда дело доходило до кровотечения из носа. Еще, мне мать никогда не давала деньги, лишь только на день рождения. А братьям она всегда давала деньги легко и на что угодно», — рассказала Анна на одном из ток-шоу.
Девушка признаётся, что из-за такого отношения матери она всегда чувствовала себя нелюбимым ребёнком. На данный момент она не поддерживает связь со своими младшими братьями.
«В детстве я старалась быть ближе, обнять её или поцеловать, но всегда выбирала не тот момент», — сообщила дочь Шукшиной.
Сейчас девушка воспитывает сына Вячеслава и никак не зависит от своей звёздной семьи: ни финансово, ни морально.


Анна Шукшина (фото: социальные сети Анны Шукшиной)

Спорт был интересен Анне с детства, но всерьёз заняться тренировками она решила после рождения ребёнка, чтобы сбросить лишний вес. В прошлом году она весила 92 килограмма, но сегодня её тело изменилось ещё больше.
«Это была самая значительная личная трансформация — я себя очень сильно полюбила. В зеркале я вижу свою мечту, которая стала реальностью, и это вызывает у меня огромные эмоции», — рассказала Анна.
Со звёздной мамой девушка последний раз виделась в 2021 году.
«Мама тогда грубо сказала, что я мужчина. Мы даже поздороваться не успели, это было вместо приветствия», — рассказала она.

Сын, бросивший своего ребёнка


Другой проблемный наследник в семье Шукшиной — её 26-летний сын Макар, которого Мария родила от второго супруга Алексея Касаткина.

Как и у его старшей сестры Анны, у Макара было трудное детство из-за развода родителей. Мария и Алексей разошлись, когда мальчику было два года. В это время между бывшими супругами началась серьёзная борьба за опеку над сыном. В итоге Алексей забрал ребёнка и отказался возвращать его матери. Актриса сразу же обратилась в полицию и ей удалось быстро вернуть Макара. После этого Алексей перестал пытаться забрать мальчика и почти прекратил с ним общаться.

По словам Марии, Макар был трудным ребёнком и его даже хотели отправить в кадетский корпус.

В двадцать лет молодой человек начал встречаться с девушкой по имени Фрейя Зильбер. Вскоре она забеременела от него и у пары родился сын, которого назвали Марком. Однако молодой отец решил не связывать себя узами брака с матерью ребёнка и впоследствии оставил её одну с малышом.

Макар Касаткин (фото: кадр из видео в социальных сетях Марии Шукшиной)

В 2017 году на федеральном канале вышел выпуск передачи, где главной героиней стала бывшая девушка наследника звёздной семьи. Во время эфира девушка рассказала, что Макар выгнал её из дома, когда она была беременна. Кроме того, он считал, что ребёнок не от него, однако тест ДНК доказал его отцовство.

На этой же передаче Зильбер сообщила, что парень избивал её, когда та была беременна, а также злоупотреблял наркотиками. Позднее квартиру Макара обыскали правоохранительные органы. Они ничего такого не нашли и слова Фрейи не подтвердились.

Шукшина утверждает, что Макар не виделся с сыном из-за Зильбер.
«По контракту с Малаховым она не имела права прийти к нам одна с малышом. Только с камерами! Только по сценарию! Не будь этих передач, мы бы встретились и приняли участие в воспитании Марка! В конце 2019-го они расторгли договор с Фрейей. А уже в начале 2020-го Фрейя пришла к нам и попросила, чтобы Марк пожил в нашей семье некоторое время, на что мы с радостью и согласились!» — рассказала актриса.
В 2018 году стало известно о романе Макара Касаткина с косметологом Илоной Александровой, но их союз просуществовал всего четыре года. В 2022 году Илона сообщила о разрыве отношений. По её словам, Марк не нужен ни Макару, ни его маме Фрейе. Однако сама Илона старается общаться с мальчиком, так как успела полюбить его как родного.
«С Маркушей я общаюсь, езжу к нему. Он живет у няни, его отец не хочет с ним общаться. К сожалению, ребенку не повезло ни с биологической матерью, ни с отцом. Малыш ни в чем не виноват», — рассказала «СтарХиту» Александрова.

Двойняшки Фома и Фока


В июле 2005 года актриса и её гражданский муж, юрист и бизнесмен Борис Вишняков, стали счастливыми родителями двух очаровательных мальчиков-близнецов. Звёздная мама выбрала для них редкие и необычные имена, которые происходят от древнеславянских корней: Фома и Фока.

Несмотря на рождение двойняшек, брак Шукшиной и Вишнякова распался. Родители долгое время вели судебные споры о месте проживания мальчиков. В результате суд принял решение, что наследники должны остаться с матерью. И хотя отец не живёт вместе с сыновьями, он активно участвует в их жизни и воспитании.

Фома и Фока Вишняковы (фото: социальные сети Марии Шукшиной)

В интервью Дмитрию Гордону Мария объяснила, почему дала своим младшим сыновьям такие редкие имена. Актриса поделилась историей о том, как её сестра, когда Мария была беременна, ездила к старцу.
«Сестра сказала старцу: "Маша беременна". На что он ей ответил: "Фома и Фока". При этом, не уточняя ни пол, ни количество детей в животе», — сказала артистка.
Также телеведущая рассказала, что последняя беременность протекала тяжело, она много времени проводила в постели и сильно набрала вес.

Мария с ранних лет двойняшек старалась не показывать их широкой публике, чтобы оградить от стресса. Актриса лишь иногда публикует фотографии с Фомой и Фокой в социальных сетях, рассказывая подписчикам об их успехах.

В 2024 году двойняшкам исполнилось по 19 лет. Они оба увлекаются боксом, как и их старший брат Макар. Их мама поддерживает это увлечение и всегда готова поддержать сыновей.

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