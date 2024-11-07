Подросток для регулярного насилия и избавление от жены: «самый добрый муж Америки» оказался не тем, за кого себя выдавал, подробности

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Дизайнер компьютерных игр Тимоти Мерфи-Джонсон, которого в США прозвали «самым добрым мужем», получил пожизненный срок за издевательства над женщинами. Новость об его аресте вызвала широкий резонанс в обществе. Никто и подумать не мог, что человек, которого считали эталонным супругом, мог совершить ряд ужасных преступлений. Подробности – в материале «Радио 1».
«Лучший муж Америки»
В 2015 году в Интернете появилось фото с трогательной запиской Тимоти Мерфи-Джонсона, в которой он делился своими чувствами к жене. В этом эмоциональном послании мужчина описывал, почему так сильно ее любит. Эта трогательная записка быстро завирусилась в сети, и многие стали называть Тимоти «самым добрым мужем Америки».
Однако позже мужчина оказался арестован за ряд ужасных преступлений. Его добрые слова о любви к жене, когда-то вызывавшие восхищение, теперь воспринимались в совершенно ином свете.
Избиения жены и насилие над подростком
Тимоти Мерфи-Джонсон (Фото: Офис прокурора США, Южный округ Флориды)В 2017 году любимая жена Тимоти скончалась от передозировки наркотиками. Убитый горем муж утверждал, что не может поверить в произошедшее и не понимает, как это могло случиться. Отец умершей женщины позже раскрыл детали, указывающие на необычное поведение Мерфи-Джонсона. Он настаивал на вскрытии тела дочери, чтобы выяснить истинную причину ее смерти, но Тимоти категорически отказался и потребовал экстренной кремации.
«Мне даже не сообщили о ее смерти. Он сразу же захотел кремацию. Я настоял на вскрытии, но в итоге он не отдал мне даже ее прах», — пишет издание The Mirror.
Позже выяснилось, что Мерфи-Джонсон в период своего брака систематически избивал жену, нанося ей такие травмы, что она была вынуждена скрывать их от окружающих. Некоторые друзья Молли рассказали, что насилие в семье стало для нее постоянным явлением. Они обнародовали переписку, в которой жертва делилась своими переживаниями о насильственном поведении супруга.
В сообщениях она отправила три фотографии своего разбитого лица, сопровождая их лаконичной, но выразительной фразой: «все за разное время». Это подтверждало регулярность побоев. В том же диалоге Молли сообщила, что хочет развестись.
Несчастная даже обращалась в полицию с заявлением на Тимоти, но впоследствии отозвала его из-за угроз со стороны мужа.
«Он подверг меня физическому насилию, бил по спине и животу, по голове и рукам, толкал вниз и вырывал у меня сумку, деньги и телефон, чтобы я не смогла сбежать», — писала Молли.
Интересно, что семья Тимоти Мерфи-Джонсона считает его жертвой. Они утверждают, что Молли страдала психическим расстройством и могла быть способна на убийство. По их словам, Тимоти несколько раз спасал жизнь своей жене.
«Это был печальный и токсичный союз двух людей с серьезными наркотическими зависимостями и психическими проблемами», — пишет The Mirror.
Вновь расследовать смерть жены Тимоти прокуроры взялись лишь месяц назад, когда мужчину приговорили к пожизненному заключению за похищение несовершеннолетней.
Оказалось, что Мерфи-Джонсон вместе с подругой Оливией Эшфорд Хенн похитили 16-летнюю девушку в начале июня 2023 года и удерживали ее более полутора месяцев. В течение этого времени несчастная находилась в плену и подвергалась постоянной сексуальной эксплуатации, а также принуждению к употреблению наркотиков.
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