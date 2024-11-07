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Подросток для регулярного насилия и избавление от жены: «самый добрый муж Америки» оказался не тем, за кого себя выдавал, подробности

Фото: istockphoto /KatarzynaBialasiewicz

Фото: istockphoto /KatarzynaBialasiewicz

Дизайнер компьютерных игр Тимоти Мерфи-Джонсон, которого в США прозвали «самым добрым мужем», получил пожизненный срок за издевательства над женщинами. Новость об его аресте вызвала широкий резонанс в обществе. Никто и подумать не мог, что человек, которого считали эталонным супругом, мог совершить ряд ужасных преступлений. Подробности – в материале «Радио 1».

«Лучший муж Америки»


В 2015 году в Интернете появилось фото с трогательной запиской Тимоти Мерфи-Джонсона, в которой он делился своими чувствами к жене. В этом эмоциональном послании мужчина описывал, почему так сильно ее любит. Эта трогательная записка быстро завирусилась в сети, и многие стали называть Тимоти «самым добрым мужем Америки».



Однако позже мужчина оказался арестован за ряд ужасных преступлений. Его добрые слова о любви к жене, когда-то вызывавшие восхищение, теперь воспринимались в совершенно ином свете.

Избиения жены и насилие над подростком

Тимоти Мерфи-Джонсон (Фото: Офис прокурора США, Южный округ Флориды)
В 2017 году любимая жена Тимоти скончалась от передозировки наркотиками. Убитый горем муж утверждал, что не может поверить в произошедшее и не понимает, как это могло случиться. Отец умершей женщины позже раскрыл детали, указывающие на необычное поведение Мерфи-Джонсона. Он настаивал на вскрытии тела дочери, чтобы выяснить истинную причину ее смерти, но Тимоти категорически отказался и потребовал экстренной кремации.

«Мне даже не сообщили о ее смерти. Он сразу же захотел кремацию. Я настоял на вскрытии, но в итоге он не отдал мне даже ее прах», — пишет издание The Mirror.

Позже выяснилось, что Мерфи-Джонсон в период своего брака систематически избивал жену, нанося ей такие травмы, что она была вынуждена скрывать их от окружающих. Некоторые друзья Молли рассказали, что насилие в семье стало для нее постоянным явлением. Они обнародовали переписку, в которой жертва делилась своими переживаниями о насильственном поведении супруга.

В сообщениях она отправила три фотографии своего разбитого лица, сопровождая их лаконичной, но выразительной фразой: «все за разное время». Это подтверждало регулярность побоев. В том же диалоге Молли сообщила, что хочет развестись.

Несчастная даже обращалась в полицию с заявлением на Тимоти, но впоследствии отозвала его из-за угроз со стороны мужа.

«Он подверг меня физическому насилию, бил по спине и животу, по голове и рукам, толкал вниз и вырывал у меня сумку, деньги и телефон, чтобы я не смогла сбежать», — писала Молли.

Интересно, что семья Тимоти Мерфи-Джонсона считает его жертвой. Они утверждают, что Молли страдала психическим расстройством и могла быть способна на убийство. По их словам, Тимоти несколько раз спасал жизнь своей жене.

«Это был печальный и токсичный союз двух людей с серьезными наркотическими зависимостями и психическими проблемами», — пишет The Mirror.

Вновь расследовать смерть жены Тимоти прокуроры взялись лишь месяц назад, когда мужчину приговорили к пожизненному заключению за похищение несовершеннолетней.

Оказалось, что Мерфи-Джонсон вместе с подругой Оливией Эшфорд Хенн похитили 16-летнюю девушку в начале июня 2023 года и удерживали ее более полутора месяцев. В течение этого времени несчастная находилась в плену и подвергалась постоянной сексуальной эксплуатации, а также принуждению к употреблению наркотиков.

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#девочка
#сша
#статьи
Омич убил двух маленьких сыновей и пропал: Полиция до сих пор не знает, где он и что с ним произошло
07 ноября 2024, 01:40

Фото: istock / feri ferdinan

В 2019 году жителей Уфы повергло в шок страшное убийство двух мальчиков. В конце октября 37-летний Артем Мазов поссорился с супругой и ушел гулять с двумя своими сыновьями – 8-летним Ильей и 5-летним Вячеславом. Дети обрадовались, однако они не знали, что на самом деле задумал отец. В материале «Радио 1» расскажем эту ужасающую историю и ее неразгаданные тайны.

Ушли гулять и не вернулись

В правоохранительные органы обратилась жена Артема Эльмира, которая сообщила, что никто из семьи домой не вернулся. Начались поиски, местность дополнительно прочесывали волонтеры и неравнодушные жители.

Достаточно быстро появились первые результаты – на берегу реки Белой была найдена машина, которая принадлежала семье Мазовых. Однако вокруг никого не было, а в воде плавал надувной матрац. Тогда СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Как позже выяснится, отец семейства работал старшим машинистом турбинного цеха на ТЭЦ. За день до пропажи он вышел в ночную смену, а утром собирался помириться с 34-летней женой, с которой поссорился перед работой на почве ревности, и пришел домой с цветами. Только женщина такой жест не оценила, она собиралась уходить от мужа и в день пропажи требовала развода.

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По данным UFA1.RU, ссоры начались из-за стремления Артема полностью контролировать жену. Он требовал сообщать обо всех передвижениях, что нервировало Эльмиру. После выяснения отношений примерно в 12:00 пара пошла в салон, куда Эльмира уже была записана на маникюр. Когда они вернулись, Артем отправился к своим родителям за детьми.

Мазов сказал жене, что пойдет погулять с мальчиками, но в итоге они пропали. После ухода мужчина звонил Эльмире с вопросом, не передумала ли она разводиться. Получив отрицательный ответ, он положил трубку и отключил телефон.

Поиски детей

Со дня пропажи мальчиков 8 месяцев искали спасатели, волонтеры и полицейские. Была прочесана практически вся акватория ближайших рек, в воде работали водолазы. Куда пропали дети и их отец — загадка.

Только в июле 2020 года стало известно, что произошло с детьми. Их тела нашли в воде с разницей в несколько часов — одно в 10 км от места исчезновения, второе в 50 км от первого. Мать опознала детей по одежде, позже ДНК-экспертиза подтвердила их личности. Эльмира похоронила своих детей 25 июня 2020 года в своей родной деревне.

Фото: istock / Петр Ткаченко

Убийтсво или суицид?

Где находится Мазов — до сих пор неизвестно. Есть сведенья, что Артем интересовался шпионскими фильмами и детективной литературой. В частности, он любил персонажа Джейсона Борна, мастерски скрывающегося и менявшего личность. Также следователи выяснили, что до исчезновения он искал в интернете свободные номера в зарубежных отелях.

По официальным данным, СК склоняется к версии с самоубийством. Причиной, по которой тело не нашли, считают техническую профессию пропавшего. Якобы он мог знать, как уйти из жизни, чтобы тело никогда не нашли.

«Полагаю, мы не можем найти тело не потому, что не там ищем, а его просто сложно обнаружить из-за способа», – цитируют слова следователя журналисты «КП-Уфа».
Также есть версия, что отец сам расправился с сыновьями. Мужчина все еще находится в федеральном розыске. МВД по Башкирии даже объявило награду в полмиллиона рублей тому, кто поможет установить местонахождение подозреваемого. Он есть даже в списках Интерпола.

Фото: istock / imranahmedsg

«Он не мог такого сделать»

Знакомые и соседи семьи говорят, что Артем всегда казался приятным мужчиной и не вызывал подозрений. Эльмира тоже производила хорошее впечатление. Пара была вместе 16 лет. Знакомые утвреждают, что отец любил детей, сам водил на их доплнительные занятие. Также он был ответственным, на работе появлялся без опозданий, редко болел.

«Он не мог такого (причинить вред, убить детей. — Прим. ред.) сделать. Особенно это касается детей: он их очень любит», — утверждали друзья семьи Мазовых.

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Бывший глава уголовного розыска Санкт-Петербурга задержан за превышение полномочий
ФСБ задержала экс-начальника уголовного розыска Санкт-Петербурга
07 ноября 2024, 01:19

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

6 ноября сотрудниками ФСБ был задержан бывший руководитель главного управления уголовного розыска по Санкт-Петербургу и Ленобласти Олег Колесников.
Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, сообщает источник «Известий».

Колесникову предъявлено обвинение по статье 286 УК РФ, часть 3, касающейся превышения должностных полномочий.

Ранее, 12 июля, в Иваново по аналогичному обвинению были арестованы два заместителя председателя правительства Ивановской области — Ирина Эрмиш и Сергей Зобнин. По данным УФСБ, они способствовали одной фирме в получении права на заключение 22 контрактов на капитальный ремонт объектов социальной сферы на сумму более 850 млн рублей.

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#обвинение
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Baza: из-за подрыва 22 угольных вагона сошли с рельсов в Башкирии
06 ноября 2024, 21:39

Фото: iStock/ designbydx

В Башкирии из-за подрыва поезда с каменным углем с рельсов сошло 22 вагона, информирует Baza в своем Телеграм-канале.
Вагоны взорвались во время перегона между станциями Дема и Черниковка в ночь на 3 ноября. Предварительно установили, что сдетонировало взрывное устройство. Его заложили на хребтовой балке, которая располагалась под люком одного из вагонов. Специалисты провели необходимую экспертизу, в результате которой выяснилось, что подрыв осуществили с помощью бризантного взрывчатого вещества. Из-за случившегося 22 вагона сошли с рельсов, большинство из них опрокинулись. Взрыв повредил контактные опоры, железнодорожное полотно и контактную сеть.

Уточняется, что сотрудники спецслужб через два дня после происшествия задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний житель Ставропольского края Иван И. Следователи также завели уголовное дело по статье о диверсии.

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В Узбекистане из-за упавшего валуна погибло три человека
06 ноября 2024, 20:11

Фото: iStock/ Bilanol

На юге Узбекистана каменный валун упал на автомобиль на перевале в Кашкадарьинской области. Скончалось трое человек, которые находились в машине, проинформировали РИА Новости в пресс-центре Службы безопасности дорожного движения (СБДД) МВД страны.
6 ноября в 15.45 (13.45 по московскому времени) на 1137-ом километре автомобильной трассы М-39 в районе перевала Тахта-Карача в Кашкадарьинской области в Узбекистане на проезжающую мимо машину с горы упал каменный валун.

«В результате происшествия трое человек, находившихся в автомобиле, погибли на месте», — поделился представитель СБДД.

Сейчас путь через перевал закрыт — работники МЧС пытаются убрать валун с автотрассы.

Ранее сообщали, что ​после конфликта у ночного клуба Нападающий хоккейного клуба «Металлург» Артем Торточаков скончался. Между хоккеистом и горожанином произошла ссора, потом драка. Во ​время неё ​подозреваемый нанёс Торточакову несколько ударов по голове.


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#работники
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Пойман последний мигрант-насильник из сбежавших заключённых липецкой колонии
06 ноября 2024, 18:42

Фото: istockphoto/OlFedv

На 11-й день поисков сотрудники силовых органов поймали последнего беглеца-мигранта из исправительной колонии № 2 в Липецкой области. Это уроженец Узбекистана Тургун Абдулаев, которому предстояло просидеть ещё 10 лет за изнасилование.
Он укрывался в заброшенном здании одной из деревень, сообщает телеграм-канал Readovka. Ориентировки на беглеца распространялись даже в соседней Волгоградской области. За сведения о его местонахождении было объявлено вознаграждение в сумме 100 тысяч рублей.

Его товарищей по побегу, уроженцев Таджикистана и Узбекистана, обвиняемых в насилии и торговле наркотиками, удалось найти и задержать в первые сутки после того, как они бежали из колонии. Сотрудникам ИК № 2 Липецкой области уже предъявлено обвинение в халатности.

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#колония
#липецкая область
#мигрант
#узбекистан
#насилие
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В России снизилось число ДТП с погибшими и ранеными
06 ноября 2024, 18:35

Фото: iStock/Anton Novikov

За девять месяцев этого года в России было зарегистрировано на 1,6% меньше ДТП с погибшими и ранеными, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные указаны в отчёте Научного центра БДД МВД России.
При этом число раненых в ДТП за это время снизилось на 2,5%, а вот число погибших в авариях, наоборот, выросло на 0,6%.

«Однако уровень дорожно-транспортной аварийности в стране остается достаточно высоким — каждое 11-е ДТП привело к смертельному исходу», — приводят «Известия» сообщение аналитиков МВД.

А на Кузбассе произошло смертельное ДТП с участием 18-летнего парня. Так, молодой человек, сев за руль без наличия водительских прав, сбил насмерть 65-летнюю женщину. Сейчас в случившемся разбираются правоохранительные органы.

«Для установления всех обстоятельств произошедшего следователем ОМВД России по г. Березовскому назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — приводит «Сiбдепо» сообщение полиции региона.

Ранее сообщалось, что на Щелковском путепроводе в Москве произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, которое привело к значительным затруднениям в движении.

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#автомобили
#дороги
#транспорт
#опасность
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Под Волоколамском спасли упавшего в открытый колодец бездомного пса
06 ноября 2024, 17:57

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса спасли бездомного пса, провалившегося в колодец. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
«Сидящее в воде на дне двухметрового колодца замерзающее животное заметил собственник земельного участка, расположенного в частном секторе Волоколамска. Открывая калитку, мужчина услышал скуление, и, увидев на дне бедолагу, позвонил в службу 112. На место оперативно прибыли работники 203-й пожарно-спасательной части», – рассказали в Мособлпожспасе.
Один из спасателей спустился по лестнице в колодец, обвязал пса верёвкой, и работники дежурной смены вытащили животное на поверхность. Оказавшись на свободе, хвостатый пленник удалился.

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#собака
#волоколамск
#подмосковье
#московская область
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В Подольске беременная женщина умерла от вируса Коксаки
06 ноября 2024, 17:37

Фото: istockphoto / NataliaDeriabina

В Подольске скончалась 44-летняя женщина на 32-й неделе беременности. Причиной ее смерти, по предварительным данным, могло стать заражение вирусом Коксаки, который был привезен в Россию туристами из Турции, сообщает Mash.
Женщина начала чувствовать ухудшение состояния незадолго до своей смерти.

Изначально будущая мама пыталась заниматься самолечением, но после того, как у неё появились признаки желтухи, она обратилась за медицинской помощью и вызвала скорую.

К сожалению, врачи не смогли ей помочь, и она умерла. По мнению специалистов, причиной могло стать заражение вирусом Коксаки.

Ранее российские туристы, вернувшиеся из Турции, сообщили о вспышке вируса, который поразил десятки отдыхающих, несмотря на опровержения местных властей и гостиниц. Вирус был привезен в Россию, и случаи заболевания начали регистрировать в российских школах и детских садах, что привлекло внимание Роспотребнадзора.

Вирус Коксаки может вызвать серьезные повреждения в различных органах, включая мозг, сердце, печень, поджелудочную железу и плевру.

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Годовалая девочка умерла из-за сыра, которым её накормила мама

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#вирус
#врачи
#женщина
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#заражение
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#беременность
#смерть
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Годовалая девочка умерла из-за сыра, которым её накормила мама
06 ноября 2024, 17:13

Фото: istockphoto / izzzy71

В Москве в поселении Десёновское произошла трагедия, в результате которой погибла годовалая девочка, сообщает телеграмм-канал SHOT.
Инцидент произошёл накануне днём, когда мама готовила обед на кухне, а её дочка находилась рядом.

Женщина предложила малышке кусочек сыра, но девочка подавилась и начала задыхаться. В панике мать попыталась спасти ребёнка и извлечь сыр, но не смогла.

В итоге испуганная женщина вызвала скорую помощь, однако прибывшие медики только констатировали смерть ребёнка.

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Убила сына за съеденный виноград: что стало с опекуншей, обвиняемой в убийстве шестилетнего Далера Бобиева

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#сыр
#смерть
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#девочка
#мама
#ребёнок
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