В Подмосковье отчима-педофила разоблачили после разговора 4-летней девочки с куклой

Фото: iStock/Alberto Marrupe Gutierrez
В Подмосковье отчима-насильника удалось разоблачить благодаря игре его жертвы в куклы, сообщает mk.ru.
Девочка находилась у бабушки в гостях, когда ее мама случайно услышала разговор с игрушками о странной игре в чупа-чупс. В процессе беседы с ребенком выяснилось, что в такую игру ее заставлял играть 22-летний сожитель матери.
С октября 2023 года мужчина проживал совместно с ребенком и матерью, все это время он «играл» с девочкой в недетские игры. Окружающим отношения отчима и малышки казались идеальными. Мужчина забирал ребенка из детского садика, кормил и снимал прогулки на телефон.
В сентябре 2024 года мужчина сообщил знакомым, что сожительница с дочкой переехали жить к родителям. На самом деле, после того как мать узнала о растлении ее малолетней дочери она сразу обратилась в полицию. Мужчину вскоре задержали.
Родственники предполагаемого педофила считают, что он не мог совершить действий сексуального характера в отношении своей падчерицы, а заявление в полицию со стороны матери девочки может быть местью за переписку с другой женщиной, найденной в телефоне обвиняемого.
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С октября 2023 года мужчина проживал совместно с ребенком и матерью, все это время он «играл» с девочкой в недетские игры. Окружающим отношения отчима и малышки казались идеальными. Мужчина забирал ребенка из детского садика, кормил и снимал прогулки на телефон.
В сентябре 2024 года мужчина сообщил знакомым, что сожительница с дочкой переехали жить к родителям. На самом деле, после того как мать узнала о растлении ее малолетней дочери она сразу обратилась в полицию. Мужчину вскоре задержали.
Родственники предполагаемого педофила считают, что он не мог совершить действий сексуального характера в отношении своей падчерицы, а заявление в полицию со стороны матери девочки может быть местью за переписку с другой женщиной, найденной в телефоне обвиняемого.
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Елена Генералова