19-летний житель Домодедова устроил нарколабораторию в арендованном гараже

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Полицейские задержали 19-летнего жителя Домодедова по подозрению в незаконном обороте наркотиков: по данным следствия, молодой человек устроил лабораторию по производству мефедрона в арендованном гараже в Серпухове, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Сигнал поступил от хозяина гаража: он сообщил, что в сданном им помещении стоит едкий запах и находятся канистры с неизвестными жидкостями. Полицейские выехали по указанному адресу и на выходе из гаражного кооператива заметили молодого человека. У него в кармане брюк нашли пакет с кристаллическим веществом, а в гараже — пластиковые канистры с химическими жидкостями, упаковочный материал, средства индивидуальной защиты и электронные весы», — говорится в сообщении.Экспертиза показала, что изъятое вещество является производным N-метилэфедрона, общий вес наркотика составил более килограмма.
Задержанный рассказал, что нашёл работу через один их мессенджеров: по указанию работодателя он должен был приехать в Серпухов и там синтезировать наркотики в арендованном гараже, а затем ждать дальнейших указаний. Следователи также установили причастность задержанного к ещё одному аналогичному преступлению.
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